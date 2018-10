La Pimec demana a Sánchez que derogui el decret que va facilitar la fuga d'empreses

"Es van utilitzar les empreses per fer fracassar la independència. Les pressions, les retirades de dipòsits, el decret... L’objectiu era provocar un efecte crida. Us agraeixo que n’hagueu demanat la derogació. Gràcies Pimec per fugir dels discursos catastrofistes. Són les paraules que el president Torra ha adreçat al president de Pimec, Josep González. González, que ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que derogui el decret que va facilitar el trasllat de seus socials d'empreses catalans a diferents punts d'Espanya, ha urgit els governs català i espanyol a "construir veritables ponts de diàleg".

González ha aprofitat la 31 edició dels Premis Pimes, un acte que ha reunit el president de la Generalitat, Quim Torra, i la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, per fer aquesta apel·lació al diàleg entre els dos executius. "Creiem que és un moment favorable i urgent per construir veritables ponts de diàleg i per solucionar greuges socials, econòmics i culturals que millorin les relacions entre Catalunya i Espanya", ha afirmat González.

A continuació, el president de Pimec s'ha referit a la fuga de seus socials que va patir Catalunya especialment en l'últim trimestre del 2017 per comentar: "Se n'han anat un bon grapat de domicilis socials d'empreses i ens fa mal i, per què no dir-ho, ens sorprèn en alguns casos". "Creiem que ja és temps de derogar el decret que va facilitar el trasllat de seus socials. És una qüestió més simbòlica que efectiva, però avui els simbolismes compten", ha assegurat González.

Referència als presos polítics

En el seu discurs, González també s'ha referit a la derivada judicial del procés i als dirigents sobiranistes empresonats. "Creiem que hi ha qüestions prèvies i molt importants a resoldre en les nostres relacions, que ara estan en fase judicial i que probablement requeriran una intel·ligent i ràpida solució política, i suposo que s'entén el que vull dir", ha postil·lat. "Amb franquesa, no és fàcil conviure amb la situació actual, però confio en la fortalesa de Catalunya, del seu teixit econòmic i de la seva societat", ha conclòs González.