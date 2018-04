Els gegants de les begudes proven els mercats dels petits

La multinacional catalana Damm és un del principals fabricants de cervesa a Espanya, on es beuen més de 40 litres per persona a l’any. Ahir va llançar una nova cervesa, denominada Complot i que respon a la fórmula de les indian pale ale (IPA), amb llúpol conreat per primera vegades a Prades. Les IPA són unes cerveses reconegudes -més amargues i amb molt més cos que les lager comunes- però no gaire esteses. I Damm ha vist un micronínxol on poder continuar creixent més enllà del seu producte clàssic.

“La IPA respon sobretot a una tendència a la qual val la pena prestar atenció: als Estats Units suposa entre l’1% i el 2% de les vendes totals de cervesa”, argumentava ahir el director general de marketing de Damm, Jaume Alemany. A Catalunya aquests tipus de cerveses poden trobar-se en alguns supermercats gràcies sobretot a la feina que fan importadors i alguns elaboradors de cervesa artesana locals, sempre petites empreses. La presència és discreta. Damm irromp en una nova gamma, com ja va fer amb la Inedit (llançada amb la imatge de Ferran Adrià) o La Malquerida, i de moment ho farà amb una tirada de 80.000 litres, que representen menys d’una mil·lèsima part de la seva producció total de cervesa, tot i que aquest volum previsiblement creixerà en els pròxims anys.

Coca-Cola, com Damm, ha aparegut a l’actual edició d’Alimentaria amb una lectura del mercat similar: l’entrada en nínxols controlats fins ara per empreses especialitzades i petites (a Espanya) on, per la seva tendència a créixer, és millor ser-hi. El gegant dels refrescos llança a Espanya Ades, el fabricant de begudes basades en proteïna vegetal -des de soja fins a civada, passant per coco o ametlla- que va adquirir el mes de març del 2017. “És una gamma en clar creixement”, afirmava el responsable de comunicació a Catalunya d’Iberian Partners, Joaquim Edo. Danone, rei dels productes làctics, també va desembarcar fa uns mesos en aquest mercat amb la marca Alpro. El consum d’aquestes begudes vegetals creix a un ritme del 8% anual i ho fa gràcies només a les noves tendències de consum saludable. La presència de grans multinacionals i el seu poder per moure lineals pot fer créixer encara més aquests creixements. Fins i tot Cacaolat acaba d’estrenar un batut de cacau amb base vegetal.

“Aquests gegants entraran en aquests nínxols de mercat sempre que es puguin assegurar marges de negoci molt atractius i sabent que els seus comptes de resultats no es veuran molt afectats”, diu Alexis Mavrommatis, professor de marketing de l’EADA Business School. Segons la seva opinió, el que estan fent els grans és provar l’èxit de la seva aposta i aprendre els factors que poden ser determinants per portar una categoria a l’èxit.

Si l’aventura surt bé, sosté Mavrommatis, participaran d’un mercat que hauran ajudat a consolidar, amb els avantatges que això comporta: ser dels primers. Tant Damm com Coca-Cola i Danone tenen capacitat per negociar amb els supermercats que posin als prestatges els seus productes nous, fet que ajuda a impulsar una categoria més enllà dels comerços especialitzats.

“Volem que Casademont jugui la Champions”

Jorge Costa, conseller delegat de Grupo Costa Food, va assegurar ahir que la companyia aragonesa invertirà a Casademont, empresa que van adquirir quan va presentar concurs de creditors, perquè pugui duplicar la seva facturació en un horitzó de cinc anys, després que assolís els 40 milions d’euros l’any passat. “Volem que Casademont jugui la Champions League, posar-la de ple en el segle XXI”, va dir l’executiu en una entrevista a Efe. Costa Food preveu superar unes vendes de 700 milions entre el 2018 i el 2019, un 16% més que un any abans. El grup processa més de 100 milions de quilos carn de porc a l’any.