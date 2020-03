"No ens recuperarem. Una generació de comerciants quedarà en la ruïna i amb deutes de per vida". Així és com veu el futur del sector el president de la Fundació Barcelona Comerç, Salva Vendrell, si no es posa en marxa un pla de xoc per ajudar el sector, que s'ha vist obligat a abaixar les persianes –excepte en els comerços d'alimentació, estancs i farmàcies– per culpa del coronavirus.

Vendrell reconeix que s'han de prendre mesures contra l'epidèmia, però també creu que els governants n'han de preveure les conseqüències. "Si no es prenen mesures, desapareixerà el teixit comercial de moltes ciutats".

Les mesures que demana són clares: aturar ja tots els pagaments d'impostos, taxes i cotitzacions i, en un futur, quan el panorama sigui més clar, establir un sistema de pagament de les obligacions a llarg termini o facilitar crèdits a interès zero als comerciants i que tinguin un període de devolució llarg.

A més, també proposa que, amb l'argument de la força major, els empleats dels comerços puguin cobrar el 100% del seu sou sense que sigui un cost per als propietaris. "Si no –diu Vendrell– quan tornem a obrir haurem de pagar als empleats, a la Seguretat Social, a Hisenda i als proveïdors sense haver generat ingressos aquest dies, i no ho podrem assumir".

Els comerciants estan amoïnats per la manca de liquiditat que tindran quan s'aixequi el confinament. Fins i tot hi ha qui creu que, sense generar ingressos, no podrà pagar el lloguer del local. Per això, Vendrell demana mesures com a Itàlia, on els propietaris tindran una moratòria de les obligacions fiscals si els comerciants no els poden pagar el lloguer.

Mossos i Urbana tanquen locals

Però no tots els comerciants han baixat les persianes, tal com estableix el decret d'estat d'alarma. Segons el president de Barcelona Comerç, això obeeix a dues causes. D'una banda, la comunicació "ha sigut bastant dolenta en general" i alguns comerciants no han sabut si havien de tancar o entraven dins d'alguna de les excepcions.

D'altra banda, explica, hi ha comerciants que realment sabien que havien de tancar, però l'angoixa que produeix saber que no podràs pagar les factures els ha portat a apujar les persianes fins que les forces de seguretat els han obligat a tancar.

Els Mossos d'Esquadra han tancat des de dissabte a la tarda 238 establiments i locals d'oci que seguien oberts tot i l'ordre de tancament. Segons ha informat la policia catalana, la regió policial de l'àrea metropolitana de Barcelona és la que acumula el nombre més elevat de precintes, un total de 209, encara que no s'ha aixecat cap acta administrativa.

A la regió metropolitana nord, s'han aixecat dues actes i s'han tancat cinc locals, mentre que a la sud s'han obert cinc actes i s'han precintat deu establiments. A Girona, els Mossos d'Esquadra han tancat dos locals, sense aixecar cap acta, i al Camp de Tarragona se n'ha clausurat un, sense actes administratives. A la zona policial del Pirineu, la policia catalana ha tancat set locals, i quatre en el Pirineu Occidental, tot i que en aquestes àrees no ha estat necessari aixecar actes administratives per incompliment de la normativa.

Tant a la regió central de Catalunya com a les Terres de l'Ebre no s'ha hagut de dur a terme cap intervenció policial per clausurar establiments. Els 238 establiments clausurats a Catalunya se sumen als 322 que van ser precintats divendres a la nit per la policia catalana a tot Catalunya.