[VÍDEO] Els gossos robot ja saben obrir les portes i escapar-se

Els gossos robot de la companyia nord-americana Boston Dynamics s'han tornat a convertir en un fenomen viral després que l'empresa mostrés ahir al seu canal de YouTube com els autòmats ja son capaços d'obrir portes gràcies a un braç extensible situat al seu dors.

A finals de l'any passat, Boston Dynamics ja va presentar en societat la nova versió de l'SpotMini, el nou model de gos robot més petit i comercial del seu autòmat més famós. Aquest model es caracteritza pel color groc del revestiment i compta amb sensors i càmeres per millorar la navegació.

Google va comprar aquesta enginyeria nord-americana l'any 2013, però el juny de l'any passat la va vendre al gegant de les telecomunicacions japonès Softbank per una suma de diners desconeguda. A part de l'SpotMini, Boston Dynamics també ha desenvolupat androides humanoides com l'Atlas, que és capaç de fer salts mortals cap enrere.

De fet, el vídeo també mostra com dos dels robots són capaços de cooperar i coordinar-se per realitzar una tasca diària com obrir una porta. La màquina està pensada per realitzar tasques repetitives en entorns com magatzems o fàbriques.

Alguns usuaris de Twitter han comparat el desenvolupament i el disseny d'aquests autòmats de quatre potes amb els robots protagonistes d'un dels capítols de la tercera temporada de la sèrie del creador britànic Charlie Brooker 'Black mirror', l'episodi 'Metalhead'.