El govern xinès convoca l'ambaixador dels EUA pel cas Huawei

El ministre d'Afers Estrangers de la Xina ha convocat aquest diumenge l'ambaixador dels Estats Units per expressar-li la "forta protesta" per l'arrest al Canadà de la directora financera de Huawei, i li ha demanat que els Estats Units retirin l'ordre de detenció, segons informa Reuters.

Meng Wanzhou, directora financera de Huawei i filla del fundador de la companyia, va ser arrestada al Canadà l'1 de desembre i s'enfronta a l'extradició als Estats Units, que l'acusa d'haver-se saltat l'embargament a l'Iran pels vincles de la seva companyia amb una empresa que va intentar vendre equips al règim de Teheran malgrat les sancions.



El viceministre de Relacions Estrangeres xinès, Le Yucheng, ha dit a l'ambaixador nord-americà, Terry Branstad, que els EUA van fer una "demanda gens raonable" al Canadà per detenir Meng mentre estava de pas a Vancouver, ha informat el ministeri de Relacions Estrangeres de la Xina.

"Les accions dels Estats Units han violat seriosament els drets legítims de la ciutadana xinesa, i per la seva naturalesa són extremadament desagradables", li ha dit a Branstad el ministre xinès, en la mateixa línia del que ja havia expressat a l'ambaixador del Canadà la nit abans.

La Xina insta fermament els Estats Units a retirar l'ordre de detenció de Meng, ha afegit el ministre, que ha indicat que el seu país "respondrà encara més en funció de les accions dels Estats Units", tot i que no ha concretat com. També li va dir a l'ambaixador canadenc dissabte que hi hauria conseqüències greus per al seu país si no alliberava immediatament Meng.