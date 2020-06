El govern espanyol anuncia un pla de suport per a l'automòbil de 3.750 milions d'euros

Un dels sectors més colpejats per la crisi del covid-19 per l'aturada de la producció i la caiguda de vendes ha sigut el de l'automòbil. El sector encara un futur incert enmig de la transformació cap al vehicle elèctric i amb tancaments com del de Nissan a finals d'any, que afectarà més de 20.000 llocs de treball directes i indirectes. Davant d'aquesta situació el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge un pla de suport al sector de 3.750 milions d'euros després de la catorzena videoconferència amb els presidents autonòmics.

Sánchez ha donat pocs detalls del pla perquè el presentarà aquest dilluns al sector i està previst que s'aprovi al llarg de la setmana que ve. Sí que ha apuntat, però, que aquest programa comptarà amb finançament per a la renovació del parc automobilístic, amb incentius especials per als vehicles elèctrics. Alhora, incorporarà ajudes específiques a les famílies amb menys recursos "perquè ningú quedi enrere en aquest procés" i també es beneficiarà empresaris i autònoms amb l'estalvi de combustible que s'aconseguirà.

El president del govern ha explicat que les últimes setmanes l'executiu espanyol ha estat treballant amb el sector de l'automòbil amb l'elaboració del pla. El seu objectiu, ha afegit, és acompanyar l'automòbil en la transició a una "mobilitat sostenible i connectada" dirigit a tota la cadena de valor industrial perquè mantingui la seva competitivitat, en línia amb els compromisos mediambientals adquirits tant a escala nacional com europea.

"Els vehicles del futur s'assemblaran molt poc als del passat pel que fa a la incidència en el medi ambient", ha insistit Sánchez, que alhora ha avançat que el programa comptarà amb inversions, estimularà la investigació, es reformarà la fiscalitat per augmentar la competitivitat i es donarà suport a la formació i la qualificació en la indústria.

El pla, que facilitarà la renovació del parc automobilístic per assolir l'objectiu de zero emissions l'any 2050, es presentarà al Palau de la Moncloa. El sector de l'automoció representa una desena part del producte interior brut (PIB) nacional i dona feina a 650.000 persones de manera directa i a uns 2 milions de treballadors de manera indirecta.