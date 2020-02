El Saló de l'Automòbil de Ginebra es cancel·la 'in extremis' pel coronavirus

El coronavirus s'ha cobrat la cancel·lació d'un nou congrés. Aquest cop es tracta del Saló de l'Automòbil de Ginebra, que s'ha suspès quan tot estava preparat perquè obrís les seves portes el dilluns 2 de març, per al sector, i entre el 5 i el 15 de març, per al públic, segons ha pogut confirmar l'ARA de fonts de la indústria. Les marques ja havien traslladat fins i tot els models que volien presentar-hi.

La cancel·lació es deu al fet que el govern suís ha prohibit concentracions superiors a les mil persones fins al 15 de març per combatre l'epidèmia de coronavirus al país, que ja afecta 15 persones.

La decisió ha estat presa en una reunió extraordinària de Consell Federal, que ha declarat que Suïssa es troba en una "situació especial" que permet prendre aquest tipus de mesures tenint en compte la legislació sobre epidèmies.

La cancel·lació es produeix després que dimecres passat el comitè organitzador del Saló Internacional de Ginebra, juntament amb el recinte firal Palexpo, confirmessin que l'esdeveniment se celebraria tal com estava previst, tot i el brot de coronavirus. El Saló és el de més prestigi a Europa i un dels més antics del món. És la cita anual on les marques automobilístiques presenten els seus últims models.

Entre les marques automobilístiques que havien confirmat la seva assistència hi havia Kia, BMW, Fiat, Honda, Mercedes-Benz, Seat, Audi, Skoda, Hyundai, Rolls-Royce, DS Automòbils, Alfa Romeo, Mazda, Renault o Volkswagen. En canvi, Toyota havia comunicat aquest dijous la seva decisió de no assistir-hi per precaució davant el brot.



Aquesta cancel·lació se suma a la d'altres congressos importants, com la del Mobile World Congress que s'havia de celebrar del 24 al 27 de febrer però que l'organització, GSMA, va decidir anul·lar per "força major".