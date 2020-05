Els governs surten al rescat de les seves empreses insígnia

Hi ha empreses que es poden identificar directament amb el país en què van néixer. Passa sobretot amb les aerolínies, però també amb grans fabricants de l’automòbil com ara Renault o Volkswagen, que són emblema del seu estat, precisament perquè han estat o encara són parcialment en mans públiques. En plena pandèmia, els avions no volen i les fàbriques de cotxes s’han aturat de cop. Per això, són diversos els governs europeus que han aprovat milers de milions d’euros en ajudes per a aquestes empreses i que, fins i tot, estudien l’opció de renacionalitzar-les. A Espanya, aquesta setmana Iberia i Vueling han demanat crèdits per més de 1.000 milions d’euros que necessitaran l’aval de l’ICO perquè la banca els aprovi i puguin refer-se del forat en els ingressos.

Itàlia: Roma ha tornat a rescatar Alitalia, ja a punt de la fallida

A finals de març el govern de Giuseppe Conte va aprovar la nacionalització de la seva antiga aerolínia de bandera, Alitalia, ja en concurs de creditors. La companyia havia rebut anteriorment dos rescats públics per valor de 1.300 milions d’euros. A partir del juny, passarà a estar gestionada del tot pel govern de Roma, malgrat que l’executiu no ha aclarit quants diners hi destinarà. Itàlia va anunciar, però, un paquet de 500 milions d’ajudes al sector de l’aviació, sobretot per absorbir Alitalia .

França: Macron apuntala Air France i Renault

El govern d’Emmanuel Macron va afirmar en un estadi inicial de la crisi que si calia sortiria al rescat de les seves empreses insígnia. “Tot és possible, estem preparats”, deia a principis d’abril el ministre de finances francès, Bruno Le Maire, al preguntar-li pel rescat de les antigues empreses públiques Air France i Renault, que encara tenen al voltant d’un 15% en mans públiques. Ara el govern francès ja ha anunciat un paquet de 7.000 milions d’euros per a Air France, dels quals 3.000 són crèdits directes proporcionats per l’estat francès. A més, els Països Baixos també hi posaran de la seva part perquè Air France forma part del grup de KLM, l’aerolínia holandesa. També estan sobre la taula uns 5.000 milions d’ajuts per a Renault, que encara no s’han concretat. Al també fabricant de cotxes Peugeot se li ha garantit l’accés a crèdits i certs ajuts, però sense més detalls.

Alemanya: j untament amb Suïssa, Bèlgica i Àustria, al rescat de Lufthansa

En el cas de l’aerolínia Lufthansa, Alemanya ha posat a la seva disposició fins a 9.000 milions d’euros en crèdits garantits a un 80% del seu fons de recuperació, però també hi aportaran liquiditat Suïssa, Bèlgica i Àustria, on la companyia té filials. Del grup en pengen Austrian Airlines, Swiss Airlines, International Airlines, Brussels Airlines i Eurowings i aquests estats hi posaran alguna mena d’ajuda, ja sigui directa o a través de préstecs garantits.

A Alemanya, els seus gegants de l’automòbil, com Volkswagen o BMW, han tingut accés a subvencions públiques per garantir els seus esquemes temporals d’ocupació, cosa que ha sigut certament polèmica perquè aquestes companyies encara tenen previst continuar pagant dividends. També Daimler o BASF han rebut subvencions per a aquests esquemes laborals i també tenen previst continuar pagant dividends als accionistes.

Però el sector predilecte dels governs en aquesta crisi és el de les aerolínies, perquè són les que s’han vist afectades d’una manera més dràstica però també perquè acostumen a ser empreses que ja havien estat nacionalitzades. Norwegian Airlines o Scandinavian Airlines també han rebut ajudes de Suècia i Dinamarca.