La gran empresa guanya pes entre les ‘start-ups’

“Es nota que ara és GSMA”, feia broma una font del sector emprenedor ahir a la tarda durant l’últim dia del 4 Years From Now (4YFN), el congrés paral·lel al Mobile dedicat a les start-ups. Per primera vegada des que la fundació Mobile World Capital Barcelona va decidir organitzar una trobada per a les tecnològiques més joves durant els mateixos dies, aquest any l’esdeveniment ha passat a estar en mans dels organitzadors del congrés, GSMA. L’esperit del 4YFN es manté intacte -casetes de fusta en lloc d’estands plens de leds, més samarretes que corbates i una mitjana d’edat més baixa-, però cada vegada hi ha més grans empreses que guanyen espai en aquesta cita i aprofiten la innovació que es cou entre les start-ups. Més que altres anys, ahir moltes de les acreditacions dels que es passejaven entre els emprenedors no eren del 4YFN, sinó del Mobile.

“Fins fa dos o tres anys el món start-up estava totalment separat del corporatiu, per a les empreses eren com una joguina per a nens”, explica Javier Sánchez-Marco, el conseller delegat de la plataforma logística Furgo. Ara, però, creu que el creixement sorprenent d’algunes tecnològiques ha despertat l’interès de les corporacions per aquest univers. “Els han avançat per la dreta i per l’esquerra”, afegeix. Companyies com Seat, CaixaBank, Telefónica, el Banc Sabadell, Mastercard, Airbus o Visa ja s’asseguren metres quadrats per exposar els seus programes d’innovació o acceleració d’empreses al 4YFN. Ho fan com a patrocinadors, però hi són. Ahir fins i tot tenien un programa d’entrevistes de feina per captar treballadors.

Una de les últimes en apuntar-se a aquesta tendència és Vueling. Encara que el centre del negoci de l’aerolínia no és la tecnologia, fa gairebé un any que va fitxar com a cap d’innovació Simone Van Neerven, l’anterior responsable d’innovació de l’holandesa KLM. “L’estiu passat va ser complicat i intento ajudar l’empresa a informar millor”, afirma. És per això que els tres dies que ha durat el 4YFN els ha aprofitat per contactar amb les start-ups que es dediquen a temes com els chatbots, els assistents virtuals per contestar de manera automatitzada als clients.

Habitualment, el vincle entre les tecnològiques de nova creació i les grans corporacions va per tres vies: inversions, adquisicions o a través de la relació com a proveïdor i client. Aquesta última és la que de vegades desgasta les start-ups, ja que sovint aconsegueixen projectes pilot amb empreses tradicionals però els costa que s’acabin materialitzant en un negoci recurrent. “Ens els últims anys la gran empresa s’ha adonat que el seu departament de R+D no és suficient per mantenir-se al dia del que està passant fora”, admet Oriol Pascual, el director de l’IQS Tech Factory, un espai del centre universitari dedicat a la transferència tecnològica per a empreses industrials. Per això considera que moltes companyies han optat per crear unitats que serveixin “d’antena” per observar quines tecnologies desenvolupades per start-ups els poden interessar.

Per l’estand de ColorSensing, una start-up que desenvolupa etiquetes intel·ligents per a la indústria alimentària, hi van passar ahir directius de Nestlé i Google. “Ara és un bon moment, perquè les grans empreses comencen a estar més obertes a incorporar innovació, però volen que hi vagis amb un producte mínim que puguin provar”, explica María Eugenia Martín, la conseller delegada de ColorSensing. En el seu cas, està col·laborat amb una empresa d’impressió industrial perquè l’ajudi a desenvolupar un prototip per portar-lo després a la indústria alimentària.

Més internacional

En la presentació prèvia al congrés, el 4YFN ja va advertir que aquesta seria la seva edició més internacional. Com passa als pavellons del Mobile, en la seva versió start-up la majoria d’empreses són estrangeres. De les 750 companyies que hi participen només 220 són espanyoles, i continents com l’Àsia hi tenen cada vegada més presència. Les perspectives de cara al futur són optimistes, i de fet Pere Duran, el director del programa, ja avançava la setmana passada que l’any vinent el germà petit del Mobile necessitarà més metres quadrats de la Fira per créixer.