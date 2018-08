Les grans empreses només van pagar a un 6,14% en l'impost de societats l'any 2016

L'any 2016 les grans empreses només van tributar a un tipus efectiu del 6,14% sobre el resultat comptable a l'impost de societats, una xifra que suposa un 7,54% menys que l'any anterior, el 2015. La resta d'empreses, en canvi, van haver de tributar a un tipus del 15,4%, gairebé deu punts més que les grans companyies. Així, el conjunt de societats espanyoles va tributar, de mitjana, al 10,18%.



Les dades presentades anteriorment fan referència al resultat comptable però, si s'analitza la base imposable, els grans grups consolidats van pagar un 19,01%, un percentatge també inferior al tributat el 2015, un 19,91%. Un cop més, en el cas de la resta d'empreses, el tipus efectiu va assolir el 22,6% i, per tant, el conjunt empresarial va pagar, sobre la base imposable, un tipus del 21,24% l'any 2016.



Segons la CEOE, s'utilitza "incorrectament" el tipus sobre el resultat comptable per poder mesurar adequadament la pressió fiscal a les empreses. Consideren, doncs, que el més òptim seria fer servir l'altre tipus efectiu sobre base imposable, aquell que recull la relació entre la quota i la base imposable. De fet, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ja va anunciar a principis del mes de juliol que pretenia "redissenyar" l'impost de societats per aconseguir que el tipus efectiu de grans empreses s'equipari al tipus nominal (25%). A més, Montero també va manifestar la voluntat de fixar "com més aviat millor" una tributació mínima del 15% per als grans conglomerats empresarials.