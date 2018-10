La guardiola de les pensions està invertida en deute públic que genera pèrdues

El fons de reserva de la Seguretat Social, més conegut com la guardiola de les pensions, té en l'actualitat 8.061,56 milions d'euros, una xifra que se situa per sota dels 8.085 milions que tenia al tancament del 2017, perquè les rendibilitats dels valors en els quals està col·locat són negatives, és a dir, són inversions que provoquen pèrdues.

El secretari d'estat de Seguretat Social, Octavio Granado, ha comparegut aquest dimarts davant la comissió parlamentària del Pacte de Toledo, on ha assegurat que l'anomenada guardiola de les pensions compta amb "una mica més de 8.000 milions d'euros".

Granado ha explicat que el fons de reserva està invertit en actius de deute públic que tenen una rendibilitat negativa des de mitjans del 2017, "equiparable a la que tenia a principis del 2003", per la qual cosa la seva situació actual "és de tot menys favorable" .

La cartera d'actius que formen part del fons de reserva estan invertits exclusivament en deute públic espanyol amb venciments a molt curt termini, que ha tingut en l'últim any rendibilitats negatives des del -0,1% i el -0,4%.

Granado ha atribuït aquesta política d'inversió a l'anterior govern del PP i ha assegurat que "hauria sigut possible tenir altres previsions" més "raonables", invertint-ne una part a llarg termini i una altra part a curt, cosa que "hauria exigit tenir una planificació" .

Des dels 67.000 milions d'euros que va tenir l'any 2011, després de les aportacions realitzades durant anys, del fons de reserva s'han tret 74.000 milions per al pagament de pensions, una quantitat més alta que l'aportada perquè s'hi han anat afegint els rendiments financers obtinguts de la seva col·locació en deute.

Crítica al PP

"En aquests moments, l'actual administració no comparteix de cap manera els criteris que va utilitzar l'administració anterior ni les seves previsions", ha dit Granado, que s'ha mostrat "més optimista", si bé ha reconegut que el fons de reserva té un problema de finançament.

Així, ha insistit que si el 2016 i 2017 s'haguessin fet inversions a dos anys vista dels diners que no s'havien d'utilitzar del fons de reserva, "podríem haver tingut rendibilitats no negatives". Aquest és un exercici "atípic", ha dit Granado, perquè inicialment hi havia "un camí d'estabilitat, després en la pràctica es modifica i es presenta un pressupost que ja no compleix amb el camí aprovat, i després [la Seguretat Social] té un volum de dèficit que no compleix ni el primer camí ni el segon".

D'aquesta manera, el secretari d'estat ha intentat explicar que l'actual objectiu de dèficit per al 2018 de la Seguretat Social no coincideix amb l'avançat en el quadre macroeconòmic (1,1%), sinó que n'inclou un de superior (pròxim a l'1,6%) després d'incorporar l'impacte de 1.800 milions d'euros derivats de la pujada de les pensions d'aquest any i de la millora de la de viudetat.

La millora dels ingressos de la Seguretat Social vindrà de la mà de la recaptació per cotitzacions, gràcies al fet que "els salaris pugen" després de l'acord de negociació col·lectiva assolit al juny per patronal i sindicats, i per això ha demanat als diputats que "no treguin valor al diàleg social".

De cara al futur, ha dit: "Quadrarem les pensions, però haurem d'aplicar imaginació comptable per solucionar un problema que es va crear quan es va aprovar una mesura que obligava a gastar més sense establir com ingressar també més".

D'altra banda, ha assegurat que, al seu parer, no té sentit posar límits de no disposició. El que té sentit és una política més prudent amb el fons de reserva, ha afegit.