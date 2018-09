El preu de l'habitatge a Catalunya manté el fort ritme de creixement

Si el 2017 va ser l'any en què el preu de l'habitatge a Catalunya va créixer a un ritme més alt, el 2018 va camí d'igualar-lo. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el preu dels pisos i cases a Catalunya l'últim exercici va créixer un 9,6% respecte al 2016. Les dades actuals disten molt poc d'aquestes.

Segons un informe publicat aquest divendres per l'oficina estadística espanyola, els preus de l'habitatge a Catalunya durant aquest segon trimestre han augmentat un 9,3% interanual, set dècimes més que el trimestre anterior. El Principal és la segona comunitat on més s'accentua aquesta pujada, només superat per Madrid, que registra un creixement de doble dígit (10,1%).

Al conjunt d'Espanya, la variació mitjana és del 6,8% i no hi ha cap comunitat on els preus tendeixin a la baixa. De fet, totes les regions excepte el País Basc han vist com la variació del preu de l'habitatge del segon trimestre era més elevada que la del primer.

L'estudi també diferencia entre l'evolució en els preus de l'habitatge nou i del de segona mà. A Catalunya, l'import d'un pis o una casa per inaugurar ha crescut un 8,8% aquest segon trimestre respecte al mateix període de l'any passat, mentre que la variació que registren els de segona mà és del 9,4%.

Contrast amb el preu del lloguer

Catalunya continua sent una de les comunitats més cares per viure-hi de tot Espanya, una situació que s'agreuja a Barcelona. No obstant això, els preus del lloguer a la capital catalana comencen a mostrar signes d'estabilitat. Davant l'augment de preus dels últims anys, però, moltes persones han optat per traslladar-se a la perifèria, on el nivell de vida és teòricament inferior. Aquest fet també ha repercutit en el mercat de l'habitatge: en algunes ciutats de l'àrea metropolitana l'import del lloguer s'ha disparat.