¿Ens hem de creure que el Mobile té un impacte de 500 M€?

A casa nostra -i segurament en molts altres indrets- es publiquen estudis avaluant el suposat impacte econòmic que una activitat, un sector o una instal·lació té sobre l’economia catalana. Aquests informes desprenen instantàniament un tuf de dubte, tant per la metodologia com pels qui l’han fet: generalment els elaboren persones que volen destacar les bondats d’aquella activitat o sector. És a dir, són part interessada. Un d’aquests estudis és el que assegura que el Mobile World Congress (MWC) hauria tingut un impacte de quasi 500 milions en l’economia de Barcelona aquest 2020. Objeccions instantànies: les persones que l’elaboren no són independents (l’estudi el fa anualment la GSMA, l’organitzadora del Mobile) i la metodologia és dubtosa, fonamentalment perquè la GSMA no ha volgut publicar mai l’informe, més enllà de donar la xifra d’impacte econòmic, que aquest any situaven en 492 milions.

Ens hem de creure la xifra? Saber la resposta resoldria una segona qüestió: realment ens hem de preocupar tant per la cancel·lació del congrés? Seria fantàstic resoldre aquests dubtes amb un monosíl·lab, però la resposta és més complicada.

Primer hem d’entendre què vol dir impacte econòmic. Quan usen aquest concepte, els estudis es refereixen a facturació, no a beneficis. És a dir, si els hotelers facturen 200 euros per una habitació a una persona que visita el Mobile, aquests 200 euros passen a engrossir la xifra d’“impacte econòmic”, però això no vol dir que aquell hotel guanyi 200 euros (perquè haurà de restar els costos que té aquella habitació: la neteja o el personal, per exemple). Per tant, la cancel·lació del Mobile no comporta unes pèrdues de 492 milions, com s’ha dit fins a l’extenuació aquesta setmana. Són 492 milions que es deixen de facturar (i que, depenent del sector, poden derivar en pèrdues).

Un altre punt decisiu és saber si els serveis que s’han quedat sense clients per culpa de la cancel·lació tenen alternativa. Per exemple: aquells que tenien plantes o menjar que s’havia d’utilitzar durant el saló ho tenen molt malament, perquè són productes que es fan malbé ràpidament. Passa igual amb els que havien organitzat conferències o esdeveniments al voltant del saló: no tenen clients alternatius. Però hi ha altres serveis, com els hotels i els taxistes, que sí que en poden tenir. “Un taxista potser faria cent viatges gràcies al Mobile i ara, sense, potser en farà la meitat”, posa com a exemple Antonio Argandoña, professor de l’Iese. “Però el fet que en faci la meitat no implicarà pèrdues, implicarà que guanyi menys”, afegeix. Segons Argandoña, “els bons estudis això ho mesuren i ho tenen en compte”. El de la GSMA, com que no és públic, no sabem si està ben fet.

El PIB no caurà en 492 milions

Per tot plegat, la cancel·lació del Mobile no implicarà que el PIB català perdi 492 milions (això voldria dir que l’economia catalana baixaria una dècima el primer trimestre!). “El PIB no mesura la facturació sinó el valor afegit”, explica Xavier Cuadras, director de l’Idescat. “Si un concessionari compra un cotxe per 10.000 euros i el ven per 12.000, el valor afegit són aquests 2.000 euros addicionals, i això és el que compta el PIB”. En termes macro, Cuadras es mostra més preocupat pels efectes generals del coronavirus -per exemple, si obliga a tancar fàbriques perquè no arriben peces de la Xina- que no pas per la cancel·lació del Mobile.

Si heu arribat fins aquí probablement deveu haver conclòs que la suspensió del Mobile no té gaire importància, més enllà dels pobres empresaris i treballadors (generalment, petits i mitjans) que s’hi han enganxat els dits. Doncs no és així.

Les xifres de 492 milions de facturació “potser s’han exagerat però no gaire”, opina el catedràtic Albert Carreras. Per a l’expert, és plausible que cadascun dels 100.000 visitants del saló es gasti 3.000 o 4.000 euros, atès el seu poder adquisitiu. Això serien 300 o 400 milions de facturació.

Però fins i tot si parléssim de fins a 400 milions d’euros, la clau de tot no és aquesta. “L’impacte extraordinari que té el Mobile és que és un creador de mercat”, diu Carreras. El que ens importa són els negocis que fan les empreses tecnològiques catalanes al voltant del saló. Un exemple: AIS, l’empresa que l’any passat va connectar per 5G un quiròfan del Clínic amb Fira de Barcelona. Gràcies a això van expandir el negoci a la Xina, Mèxic i Xile. Aquest any tornaven a tenir moltes esperances en el Mobile però han quedat a l’estacada. Com moltes altres. Companyies d’aquesta mena potser no deuen haver perdut gaires diners per la cancel·lació, però sí que s’han quedat sense unes oportunitats de negoci que no podran recuperar fàcilment.

Durant l’última dècada, explica Carreras, “Barcelona ha anat aprofitant aquest impacte creador de mercat per aixecar un ecosistema emprenedor, i això té un valor extraordinari”. Un valor, per cert, que sí que estaria bé que calculés algun estudi seriós. I aquesta és l’explicació de per què la cancel·lació del Mobile, sens dubte, és una mala notícia.