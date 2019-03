La signatura d'hipoteques es dispara un 22,5% al gener

La signatura d'hipoteques s'ha reactivat aquest 2019 després d'un final del 2018 marcat per la incertesa jurídica de les despeses hipotecàries provocada per la sentència del Tribunal Suprem sobre l'impost d'actes jurídics documentats (AJD). Si a partir de l'octubre, quan el Suprem va crear un caos jurídic amb els canvis de criteri sobre qui havia d'abonar l'impost, si els bancs o els clients, es va frenar la signatura d'hipoteques, al gener es va registrar un augment del 22,5% respecte al mateix mes de l'any anterior, amb 36.832 hipoteques sobre habitatges constituïdes, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Respecte al desembre, els crèdits hipotecaris signats al gener suposen un creixement del 76%, una xifra que té molt a veure amb la incertesa jurídica dels AJD. Al novembre, el govern espanyol va aprovar un decret, validat posteriorment pel Congrés, que determinava que els bancs s'han de fer càrrec de l'impost. El decret posava fi al caos i va permetre que es reactivés la signatura d'hipoteques. Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb més hipoteques constituïdes al gener (5.025), per darrere de Madrid (10.478) i Andalusia (6.140).