Els bancs pagaran els impostos hipotecaris a partir de dissabte

Els bancs hauran d'abonar els impostos de les hipoteques que es constitueixin a partir de dissabte. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dijous un real decret perquè sigui la banca i no els clients els qui paguin l'impost. "El Govern [espanyol] ha complert amb la seva capacitat de precisar amb tota claredat qui ha de pagar" l'impost d'actes jurídics documentats (AJD), ha subratllat la ministra portaveu, Isabel Celáa. El decret entrarà es publicarà demà al BOE i entrarà en vigor dissabte.

El president del govern espanyol ho havia avançat aquest dimecres, l'endemà que el Tribunal Suprem tornés a canviar de criteri per determinar que eren els clients els qui s'havien de fer càrrec d'un impost que suposa un 1,5% del valor total de la hipoteca. Celáa ha destacat que la qüestió de les hipoteques "afecta milions de persones que posen tota la il·lusió" en comprar una casa.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha explicat que la nova despesa no serà deduïble per a les entiitats bancàries i ha assegurat que la modificació de la norma aporta tota la claredat jurídica que faltava. "En el futur no hi haurà dubte de qui és el subjecte passiu", ha subratllat Montero.