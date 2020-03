Els hotels de Barcelona no acceptaran més clients durant el mes de març

El Gremi d'Hotelers de Barcelona ha demanat als seus associats que no acceptin nous clients com a mínim durant el mes de març i que si els és possible accelerin la sortida dels usuaris que ja són als seus establiments.

Segons informa La Vanguardia, el Gremi ha recomanat aquestes mesures a les empreses del sector "per consciència col·lectiva", amb l'objectiu de combatre l'expansió del Covid-19. Les cadenes hoteleres amb més d'un hotel a Barcelona estan centralitzant els clients en un únic establiment i tancant els que queden buits fins que es normalitzi la situació.

L'impacte a tot el món del coronavirus ha restringit de manera molt important el turisme i els viatges. De fet, els hotels de Barcelona estan patint cancel·lacions de gran part de les seves reserves no només per al març, sinó també per a l'abril i el maig.