La instal·lació de plaques solars es dispara un 54% durant el confinament

Els mesos de confinament, d'abril a juny, es van disparar la instal·lació de plaques solars un 54%. De fet el creixement d'aquestes infraestructures a Catalunya ha sigut imparable (amb una mitjana d'un 52% cada trimestre), tant en particulars com empreses, des del 2019 quan es va posar fi a l'impost al sol, segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Català de l'Energia (Icaen) a l'observatori de l'autoconsum.

Durant el confinament per la pandèmia del covid-19 el nombre d'instal·lacions d'autoconsum va passar de 943 noves instal·lacions el primer trimestre del 2020 a 1.459 noves instal·lacions el segon trimestre, el que representa un augment del 54%.

Qui més s'ha sumat a l'autoconsum elèctric fotovoltaic són les famílies. Un 73% de les instal·lacions tenen una potència igual o inferior a 5 kW, és a dir, són instal·lacions domèstiques, mentre que només el 7,2% corresponen a grans instal·lacions de més de 25 kW, que són les de les plaques posades en indústries o naus logístiques, per exemple.

En total, al tancament del segon trimestre d'aquest any, Catalunya ja disposava de 4.474 instal·lacions d'autoconsum a partir d'energia fotovoltaica, que sumen un total de 55,85 MW de potència.

Sant Cugat, líder

Les dades de l'Icaen fan palès que els municipis amb més immobles unifamiliars són on més creix el nombre d'instal·lacions. Un altre factor que, segons l'Icaen, també s'ha constatat amb l'estudi de les instal·lacions fetes és que n'hi ha més als municipis amb la renda familiar més alta. I un altre factor que ajuda a fer créixer el nombre d'instal·lacions són els incentius que alguns municipis han posat en marxa.

Si es mira per potència instal·lada, Barcelona és el municipi líder, amb 3,9 MW, però si s'analitza per nombre d'instal·lacions, és Sant Cugat del Vallès qui va al capdavant, amb 380.

En nombre d'instal·lacions, Barcelona ocupa el segon lloc (346), però després ja venen altres municipis que, com Sant Cugat, també tenen molts habitatges unifamiliars. És el cas de Vallirana (106), Sabadell (105), Santa Eulàlia de Ronçana (90), Castelldefels (86), Terrassa (69), Alella (72), Tiana (72) o Cardedeu (61).

Santa Eulàlia de Ronçana se situa com el municipi amb més penetració de l'autoconsum fotovoltaic, amb 12 instal·lacions per cada 1.000 habitants, seguit de Tiana i d'Alella, amb 8 i 7,8 instal·lacions per cada 1.000 habitants, respectivament.

En potència instal·lada, després del municipi de Barcelona el següent és Gurb, amb 2,7 MW. En aquesta població hi ha algunes grans instal·lacions d'autoconsum, com les que ha posat en marxa Casa Tarradellas, que disposa de 2.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques i ja s'autoabasteix d'energia a les seves oficines centrals i al magatzem de blat.

El tercer municipi en potència és Sant Cugat del Vallès, amb 1,6 MW, gràcies al gran nombre d'instal·lacions en aquesta localitat. Completen les primeres posicions Balenyà (1,4 MW), Granollers (1,1 MW), Vic (1 MW) i Lleida (0,8 MW).