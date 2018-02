El 5G impulsa el Mobile

El 5G arriba a la majoria d’edat i ho vol celebrar sense estar-se de res en una de les cites de l’any de l’univers tecnològic. La nova generació de telecomunicacions mòbils serà protagonista indiscutible en aquesta edició del Mobile World Congress, la 13a que se celebra a Barcelona i la més marcada pel context polític que es viu a Catalunya. Dos anys abans del 2020 -la data prevista per a la seva aterrada comercial- operadores i fabricants faran gala al congrés dels seus primers projectes dissenyats per a la xarxa del futur.

Què és el 5G i per què genera tanta expectativa? Com si es tractés de l’evolució d’una espècie animal, la primera generació de la telefonia mòbil ens va portar les trucades de veu sense fil; la segona, els missatges de text; la tercera, les dades mòbils; i finalment, la quarta va disparar la velocitat d’internet i l’ streaming. “Ara la cinquena neix com a resposta a l’expectativa que el trànsit a la xarxa creixerà com mai”, explica el professor i investigador en teories de la senyal i les telecomunicacions de la UPC Josep Vidal. Aquest expert recorda que el desplegament del 5G té a veure sobretot amb l’arribada de nous serveis que fins ara no estaven possibles. Així doncs, les millores sobre el 4G implicaran un augment de la velocitat i descàrregues que multipliquin per 100 la potència actual. Això permetria, per exemple, que els serveis de streaming del món audiovisual deixin enrere el temut buffering -quan un vídeo no carrega prou ràpid i necessita aturar-se- i facilitarien l’adopció massiva de les experiències de realitat virtual. Aquesta rapidesa també es pot aplicar en moments en què la concentració de persones no permet fer servir els dispositius mòbils a ple rendiment, com ara en camps de futbol o concerts.

A banda de la velocitat, el 5G també promet reduir la latència, és a dir, el temps de resposta de la xarxa quan emetem o esperem rebre un senyal. El responsable del projecte 5GBarcelona de la fundació Mobile World Capital, Tomeu Sabater, explica que aquest és el punt crític per a l’anomenada indústria 4.0 i sectors com el del cotxe connectat o sense conductor. Per què? “Els vehicles estaran en constant comunicació amb elements com els semàfors o les autovies perquè la probabilitat d’un accident sigui mínima”, explica. De fet, la latència és el mateix concepte que requeriran àmbits com la telemedicina perquè els metges puguin assistir a operacions quirúrgiques a distància. Així doncs, els experts defensen que la cinquena generació de la xarxa mòbil farà possible que alguns projectes que fins ara funcionaven a mig gas es puguin enlairar. Per exemple, un vell conegut del Mobile: l’internet de les coses. “Es podran multiplicar el número de dispositius connectats i aconseguir que consumeixin molt menys”, apunta Sabater. S’espera que el 2025 ja hi hagi més de 1.200 milions de dispositius connectats.

Precisament l’oportunitat de generar un nou ecosistema de negocis al voltant del 5G és el que ha provocat que ara Barcelona vulgui liderar la cursa europea en aquesta tecnologia. 5GBarcelona és l’embrió de ciutat-laboratori impulsat per la Generalitat i l’i2CAT, al quan s’han sumat l’Ajuntament, la Mobile World Capital i centres de recerca com la UPC, el CTTC i Atos. “En els últims tres anys, Catalunya ha captat 22 dels 37 projectes finançats per la Comissió Europea al voltant del 5G”, recorda el director de tecnologia de l’i2Cat, Sergi Figuerola. És per això que ara administracions, acadèmics i operadores volen fer sortir al carrer el 5G perquè la capital catalana estigui un pas per davant el 2020. Durant els pròxims anys, doncs, la ciutat serà l’escenari de diversos assajos en camps com la mobilitat, l’oci o la medicina.

Cursa entre operadores

El 2020 és la data gravada a foc per al sector perquè és quan s’acordaran els estàndards definitius per donar el tret de sortida a la comercialització d’aquests nous serveis. Per a les operadores, el canvi suposarà el desplegament de noves inversions quan encara estan completant el de la fibra òptica. Tot i així, Figuerola apunta que gran part de la infraestructura es podrà compartir entre ells. Per ara, Vodafone lidera la cursa a Espanya i aquesta setmana va treure pit amb la primera trucada del món que ha fet servir aquesta tecnologia. D’altra banda, Telefónica també va anunciar al gener que desplegarà capacitats 5G a Talavera de la Reina i Segovia.

No obstant, l’arribada d’un internet més potent també genera dubtes quan encara hi ha zones de Catalunya on el 4G és inexistent. “Això no impedeix que paral·lelament es comenci a desenvolupar el 5G”, assegura el secretari de telecomunicacions de la Generalitat, Jordi Puigneró. Fabricants de xips com Qualcomm o Intel treballen en sistemes per incorporar aquesta xarxa als nous terminals mòbils, mentre que la cotitzada Cellnex haurà de repensar el seu negoci de torres de telecomunicacions. Arrenca el compte enrere per descobrir si l’internet del futur compleix les promeses.

Dos anys per convertir proves pilot en prototips comercials

Jordi Puigneró

La Generalitat ha sigut la impulsora d’una candidatura perquè Barcelona es converteixi en laboratori europeu d’aquest nou internet. 5GBarcelona reuneix l’Ajuntament de Barcelona, la fundació Mobile World Capital i centres de recerca com la UPC, el CTTC o Atos. “La UE vol que cada estat membre tingui una ciutat 5G i a nosaltres ens ajuda tenir el Mobile i el moviment tecnològic que hi ha a Barcelona”, explica el secretari de telecomunicacions de la Generalitat, Jordi Puigneró. Segons diu, aquesta aposta pot tenir un impacte positiu en la creació de nous llocs de feina qualificats.

António Coimbra

La teleco britànica ja va centrar les seves novetats durant el congrés de l’any passat en les prestacions 5G que ja era capaç de reproduir sobre una xarxa 4G optimitzada. Aquesta setmana l’operador ha fet la primera trucada del món amb tecnologia 5G mentre Telefónica anunciava la creació de laboratoris a Segòvia i Talavera de la Reina.

Sergi Figuerola

Catalunya s’ha adjudicat -amb l’i2CAT- 22 dels 37 projectes europeus en 5G. El seu director de tecnologia, Sergi Figuerola, creu que convertir Barcelona en un pol de recerca del 5G “seria un tractor per si sol” i que caldrà treballar perquè això no eixampli la bretxa digital ni tingui un impacte social perjudicial.

Tobías Martínez

Una de les empreses que haurà d’encarar l’arribada del 5G té arrels catalanes i cotitza a l’Íbex-35. El conseller delegat i president del gestor de torres de telecomunicacions Cellnex, Tobías Martínez, ha explicat recentment que la companyia ja té projectes sobre aquesta tecnologia amb diversos clients en mercats com Itàlia, França o Espanya. Encara que el directiu va reconèixer que “tot és molt incipient”, Martínez afirma que és “molt bo que Cellnex comenci a testejar”. L’empresa presentarà durant el congrés una solució de connectivitat mòbil per a espais amb alta demanda.