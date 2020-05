L'ingrés mínim vital es començarà a cobrar al juny i beneficiarà 850.000 famílies

L'ingrés mínim vital es podrà començar a cobrar per part dels beneficiaris a partir del pròxim mes de juny, segons ha confirmat aquest dissabte el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El president ha dit que la prestació l'aprovarà el consell de ministres la pròxima setmana.

Sánchez ha indicat que el seu executiu calcula que aquest ingrés mínim podrà beneficiar a unes 850.000 famílies espanyoles, la meitat amb menors a càrrec, i s'anirà pagant conforme arribin les sol·licituds i rebin la llum verda. El cost, ha dit Sánchez, serà d'uns 3.000 milions d'euros.

Per al seu càlcul, ha indicat, es tindrà en compte els ingressos de la família i la prestació els completarà fins als mínim que hauria de tenir en funció dels membres de la unitat familiar. Segons Sánchez, l'ingrés mínim beneficiarà quatre de cada cinc persones que pateixen una pobresa severa a Espanya.

Sánchez ha recordat que aquest era un compromís del seu govern abans de la pandèmia, per posar-lo en marxa com ja existeix en altres països, i ha agraït l'esforç fet per l'Agència Tributària, els serveis de la Seguretat Social i Benestar Social, i la col·laboració deles comunitats per posar-ho en marxa.

"Ni el govern ni la societat espanyola miraran a una altra banda mentre hi hagi espanyols que facin cua per menjar", ha reblat Sánchez.