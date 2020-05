L'ingrés mínim vital serà de 1.015 euros per família com a màxim

L'ingrés mínim vital serà de 462 euros per persona, fins a un màxim de 1.015 euros per família, segons ha avançat aquest dilluns el diari El Mundo. Fins a un milió de famílies espanyoles tindran accés a aquest subsidi proporcionat per l'Estat.

Segons la informació del diari madrileny, l'ajuda estarà disponible el mes que ve i s'entregarà per unitat familiar. Així, les famílies amb infants rebran una ajuda superior.

El ministeri de la Seguretat Social vol crear aquest subsidi amb l'objectiu d'ajudar les llars més vulnerables, especialment aquelles en què cap membre té feina. D'aquesta manera, el ministeri encapçalat per José Luis Escrivá també preveu incentius perquè els beneficiaris trobin ingressos alternatius.