L’Estat intenta ara impugnar el vot electrònic a les Cambres

Les eleccions a les Cambres de Comerç catalanes es tornen a complicar. Aquests comicis, que acumulen cinc anys de retard, en principi s’han de fer al maig, però constantment apareixen nous obstacles. Segons ha pogut saber l’ARA, l’últim és una ordre ministerial que sembla que pretén impugnar o corregir la convocatòria d’eleccions realitzada per la Generalitat en un punt clau: el vot electrònic.

L’estiu passat, la Generalitat va anunciar que les eleccions a les Cambres de Comerç catalanes inclourien, per primera vegada, amb el sistema de vot electrònic. Amb això, el Govern volia incentivar la participació a les eleccions (en els últims comicis de la Cambra de Barcelona, per exemple, només van votar el 2% de les 400.000 empreses i autònoms amb dret a vot). De totes formes, quan les eleccions es van convocar, un elector (Xavier Vallhonrat, president de l’Associació Catalana de Franquiciadors) va impugnar-les al·legant que només es contemplava el vot presencial i l’electrònic, mentre que es descartava el tradicional vot per correu postal. Vallhonrat va demanar la suspensió cautelar dels comicis, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho va denegar.

Ara arriba una impugnació gairebé idèntica, però per una altra via. El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha fet arribar a la Generalitat un esborrany d’una ordre amb la qual, de sobte, desitja regular el vot electrònic en les cambres de comerç de tota Espanya. L’ordre afirma que els electors “podran emetre el seu vot de forma presencial, per correu o per mitjans electrònics” però que aquests tres sistemes de vot “seran complementaris i no supletoris”. És a dir, que s’hauran d’emprar els tres sistemes de vot. Els portaveus del ministeri d’Indústria no han volgut atendre l’ARA quan se’ls ha demanat el seu parer sobre aquesta qüestió.

Des de la Generalitat, en canvi, afirmen que això és un intent de boicot però que “no canviarà res” i que “no tindrà efectes normatius” perquè el que segueix vigent és el marc legal fixat per la Generalitat. De fet, no està gens clar que l’ordre ministerial obligui a fer canvis. En principi, un decret (encara que sigui autonòmic) preval per sobre d’una ordre ministerial, segons les fonts consultades. La clau és qui té les competències en aquest assumpte. El Ministeri d’Indústria se les atribueix i recorda que un Reial Decret del 2015 ja establia que les condicions per al vot electrònic de les cambres s’haurien de regular a través d’una ordre ministerial, que és el que ara es vol fer.

Frau a les anteriors eleccions

El vot per correu postal ha estat una eina que persones i institucions han volgut controlar sovint per perpetuar-se en el poder. En les últimes eleccions a la Cambra de Barcelona, per exemple, el 85% dels vots per correu van ser fraudulents, segons va dictaminar el TSJC.

L’ordre ministerial arriba quan el procés electoral ja està iniciat i, a més, l’esborrany diu explícitament que els canvis s’aplicaran “als procediments electorals de les Cambres que estiguin en curs en el moment de la seva entrada en vigor”. I de procediments electorals en curs només n’hi ha dos: a Catalunya i a Castella-La Manxa.

Les eleccions a la Cambra de Barcelona, la més important de la dotzena de cambres catalanes, compten amb quatre candidats ja confirmats. Per ordre de presentació, han estat: Ramon Masià (antiga mà dreta de Valls, amb el qual van partir peres fa un temps); José María Torres (fundador de Numintec i home de la patronal Pimec); Carles Tusquets (president de Mediolanum i considerat el candidat oficialista per ser l'escollit per Miquel Valls com a successor) i Enric Crous (que durant molts anys ha dirigit Estrella Damm i que en els últims anys ha estat conseller delegat de Cacaolat, càrrec del qual va plegar la setmana passada).