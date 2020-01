La inversió en oficines es dispara amb la disponibilitat a prop de tocar sostre

El missatge principal és que el mercat segueix "anant bé"; la conseqüència, que molt probablement la disponibilitat d'espai d'oficines a Barcelona se seguirà reduint aquest any. La consultora Cushman & Wakefield ha presentat aquest dimarts l'informe on analitza les xifres del mercat d'oficines el 2019 i els reptes i previsions per al 2020. Les conclusions són diverses. La principal és que els inversors aposten pel mercat de l'habitatge, sobretot empesos pel fet que els tipus d'interès segueixen baixos i no aconsegueixen bons retorns amb altres tipus d'inversions. A més, Espanya segueix com un dels principals objectius per als inversors internacionals (en quarta posició, segons ha compartit Reno Cardiff, soci internacional de la consultora).

Les xifres que han presentat indiquen que Barcelona tanca l'any amb un 4% més d'espai contractat que el 2018. En total, 401.000 metres quadrats. En termes econòmics això s'ha traduït en una inversió que ronda els 1.800 milions d'euros, una xifra rècord tenint en compte que a la capital catalana la inversió sol quedar-se al voltant dels 1.600 milions. Però aquests indicadors no van lligats a un increment de l'espai disponible, sobretot pel que fa al mercat de les oficines. A Barcelona la taxa de disponibilitat en aquest sector és del 4,1%: la mateixa consultora la situava l'any anterior en el 7,5% i preveu que n'hi haurà encara menys quan acabi el 2020, un 3,6%.

Segons han explicat els socis en la presentació de l'informe, aquesta caiguda en la disponibilitat està generant acords clau en mà (en què els edificis encara no estan fets), però descarten que s'estigui sobredimensionant l'oferta futura. "Barcelona no està per sobre d'altres ciutats a nivell europeu" en aquest sentit, ha afirmat Cardiff.

Cau la inversió en logística

Del que no hi ha dubte, més enllà d'això, és que el gran èxit del sector són les oficines. A Madrid, per exemple, els indicadors són encara més elevats i sense el conflicte de la disponibilitat. El 2019 s'hi han contractat 610.000 metres quadrats d'oficines amb una inversió d'uns 2.000 milions d'euros, la disponibilitat és del 8,6% i s'espera que creixi fins al 9% aquest any. En termes globals, les oficines suposen gairebé la meitat de tota la inversió immobiliària a Espanya del 2019. No pot dir el mateix el mercat logístic, que a les dues ciutats registra xifres de contractació inferiors a les de l'any anterior.

Un altre sector que els experts han assenyalat de manera específica és el comerç. "No està mort –avisen els socis de Cushman & Wakefield–. Però està en un procés de desacceleració molt profunda". "Estem parlant d'un sector relativament jove que s'intenta adaptar a un entorn que ha de ser dinàmic", ha explicat Javier Silva, director general de Cushamn & Wakefield a Espanya. "Però les xifres segueixen sent bones: hi ha hagut obertures l'any passat i n'hi ha de previstes per a aquest, per tant hi ha desenvolupament a Espanya", ha conclòs.