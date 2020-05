Xoc entre els socis del govern espanyol pels impostos per superar la crisi

La crisi del coronavirus ha actuat com un element accelerador del programa del govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem, sobretot pel que fa a les mesures que poden ajudar a combatre les grans desigualtats que deixarà aquesta crisi econòmica. Si fa dos dies Unides Podem presentava la seva proposta de crear un impost als més rics, el debat sobre quina reforma de la fiscalitat s'ha de dur a terme continua viu i de moment no s'abordarà per la via més ràpida, és a dir, al consell de ministres.

El mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el vicepresident segon i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, havien arribat a l'acord que l'impost sobre els més rics es debatria en la comissió de reconstrucció social i econòmica del Congrés, una decisió que s'explica per la por del PSOE a encarar-se a les grans fortunes –tal com reconeixen algunes fonts a l'ARA–. Ara la pujada de l'IRPF a les rendes altes i de capital, que constava igualment en el programa de coalició, també seguirà la mateixa via a la cambra baixa perquè es debati i es consensuï amb la resta de formacions polítiques.

La intenció dels socis de govern, tal com figura en el seu acord, és incrementar l'IRPF en dos punts per als contribuents amb rendes superiors a 130.000 euros, i en quatre punts per la part que excedeixi els 300.000 euros. El tipus estatal sobre les rendes de capital s'incrementaria quatre punts percentuals per a les rendes superiors a 140.000 euros.

La taxa de reconstrucció

Amb les negociacions encara en marxa, i la comissió de reconstrucció del Congrés tot just delimitant el seu programa, el vicepresident Iglesias creu que apujant l'IRPF no n'hi ha prou, i ha tornat a insistir en la necessitat de crear l'impost als més rics. Aquesta vegada ho ha fet des del Senat, on Iglesias ha comparegut a la comissió de drets socials, i ha etzibat que "és necessari permetre que les grans fortunes puguin exercir la solidaritat que requereix l'actual crisi".

Però el vicepresident ha anat encara més enllà en la seva ironia i ha assegurat que els més rics "estan desitjant pagar més impostos" per "patriotisme fiscal'". I és que Iglesias ha defensat que hi ha un consens social en aquesta crisi perquè els que més tenen paguin més. Per referir-se a aquest impost, però, Iglesias s'ha referit a la "taxa de reconstrucció", que afectaria els patrimonis de més d'1 milió d'euros i tindria el primer habitatge exempt fins als 400.000 euros.



La renda mínima vital serà "imminent"

El que sí que passarà pel consell de ministres en els pròxims dies és la renda mínima vital, que garantirà un ingrés mínim a totes les persones en situació de vulnerabilitat. La seva aprovació, ha dit Iglesias, serà "imminent". No ha entrat a detallar gaire la proposta, però el vicepresident ha reiterat que serà compatible amb altres ajudes impulsades per les comunitats autònomes perquè "no representen el mateix, per exemple, 450 euros a Madrid que a Extremadura". Segons Iglesias, amb aquesta prestació no contributiva de la Seguretat Social "Espanya farà un pas històric en el sistema de protecció social" i passarà a ser una referència europea.