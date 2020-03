Alerta per les irregularitats de les empreses amb els ERTO

Els dos sindicats majoritaris, UGT i CCOO, han alertat durant la setmana que les empreses estan presentant expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) "injustificats". I aquest dimarts la portaveu del govern de la Generalitat, Meritxell Budó, ha contestat que l'executiu català treballa perquè no hi hagi expedients fraudulents i perquè "ningú tregui profit" de la crisi que ha generat el coronavirus.

Segons dades del departament de Treball d'aquest dimarts, el número d'ERTOs és de 30.781 i s'han tornat a disparar els treballadors afectats, que arriben als 271.432. L'ARA ha parlat amb la cooperativa d'advocats Col·lectiu Ronda, que ha explicat quines són les irregularitats més repetides que estan fent les empreses a l'hora de presentar ERTOs.

L'empresa ha d'enviar al treballador la documentació que acrediti l'ERTO i ha d'especificar quant durarà

Quan un empleat està inclòs en un ERTO per força major (com en el cas de la majoria dels que s'estan presentant a causa del coronavirus), l'empresa ha d'enviar-li la resolució de l'expedient per part de l'Autoritat Laboral o, en cas que encara no la tingui, la sol·licitud que ha fet. En l'ERTO s'ha d'especificar quant de temps durarà la suspensió de treball. "No és suficient amb un simple correu electrònic que digui que estàs inclòs en l'ERTO", deixa clar Natxo Parra, advocat del Col·lectiu Ronda.

Els ERTOs per causa econòmica o productiva s'han de negociar amb els treballadors

A diferència d'un ERTO per força major, en el que és per causa econòmica hi ha d'haver una negociació amb el comitè d'empresa o, si no n'hi ha, amb els treballadors. La negociació ha de durar un màxim de set dies. Si s'arriba a un acord, s'ha de comunicar a tots els empleats afectats, així com la durada de l'ERTO. Si no hi ha acord, l'empresa pot tirar endavant l'ERTO i ho ha de comunicar, tot i que els treballadors el poden impugnar.

Presentar ERTOs per força major quan en realitat són per pèrdues econòmiques

Amb un ERTO per força major l'empresa s'estalvia negociar amb els treballadors i pagar les quotes de la seguretat social en cas que tingui menys de 50 treballadors o pagar-ne només el 25% si supera aquesta xifra d'empleats. "És per això que moltes empreses opten per aquest argument a l'hora de presentar un ERTO tot i que no estigui justificat", diu Parra.

L'ERTO entra en vigor quan es deixa de treballar

Els ERTOs per força major són retroactius, però entren en vigor quan el treballador deixa de prestar els seus serveis. "Si un empleat ha sigut prèviament enviat a fer teletreball, aquests dies no han d'estar inclosos en l'ERTO i l'empresa els ha de pagar", especifica Parra.

Si es rebutja l'expedient l'empresa ha de pagar els salaris

Si l'Autoritat Laboral rebutja l'ERTO per força major i l'empresa ha de tramitar el que és per causa econòmica, la companyia ha de pagar els sous als treballadors des del primer dia que han deixat de treballar.

En la comunicació d'un ERTO a un empleat no es pot incloure també la possibilitat d'un acomiadament definitiu

Quan el contracte està suspès, l'empleat té el dret d'incorporar-se al lloc de treball un cop es reprengui l'activitat. Si l'empresa acaba tancant haurà de començar un nou expedient de regulació d'ocupació. "Les empreses que s'acullen a ERTOs per força major tenen, segons el decret, l'obligació de mantenir els llocs de treball durant sis mesos un cop reprenguin l'activitat", deixa clar l'advocat.

L'empleat no ha de treballar per a l'empresa mentre l'expedient sigui vigent

"S'han detectat empreses que presenten ERTOs per força major i que després demanen als empleats que segueixin treballant des de casa a canvi de complementar el salari, ja que a l'atur cobren un 70% del sou base", denuncia Parra.

Extingir contractes temporals

Els ERTOs han d'incloure també els treballadors que tinguin contracte temporal, no només els indefinits.

Reduir la jornada de treball de manera permanent

En lloc de fer servir un procediment de reducció temporal de jornada, moltes empreses l'imposen de forma unilateral i de manera indefinida. "Aquesta mesura només es pot dur a terme pactant-la amb els treballadors", concreta el lletrat.

No proporcionar l'equip de protecció individual

Hi ha empreses que segueixen prestant serveis sense protegir els seus treballadors amb mascaretes, guants i gel desinfectant i sense permetre que respectin una distància d'1,5 metres entre un empleat i un altre. "Si no s'adopten les mesures que dictamini el servei de prevenció de l'empresa, la companyia està obligada a aturar l'activitat", explica l'advocat del Col·lectiu Ronda.