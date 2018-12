Itàlia obté la llum verda de Brussel·les per als pressupostos del 2019

Punt final de l'estira-i-arronsa entre Itàlia i la Comissió Europea per als comptes del 2019. L'executiu de Giuseppe Conte va confirmar ahir un acord amb Brussel·les per tirar endavant els seus pressupostos per a l'any vinent. Una portaveu del ministeri d'Economia va confirmar ahir l'entesa entre el govern italià i l'executiu comunitari, que se signarà avui en una reunió a la capital belga. Per la seva banda, la Comissió Europea no va comentar si les dues parts s'han posat d'acord i va assegurar que el pla pressupostari de Roma es discutirà avui. "Totes les opcions estan obertes i correspon al col·legi [de comissaris] discutir i decidir qualsevol pas potencial", va expressar ahir la portaveu de l'executiu, Mina Andreeva.

Fonts de l'oficina del primer ministre italià també van instar a mantenir la calma. En aquest sentit, van afirmar que Itàlia només havia rebut "comunicacions verbals" i encara esperava una notificació formal de l'acord. "Hi ha una expectativa raonable que la proposta de pressupostos captarà l'atenció de la Comissió i que això serà positiu per a Itàlia", va afirmar la mateixa veu.

La Comissió Europea va retornar l'esborrany dels pressupostos d'Itàlia a l'octubre perquè considerava que trencaven el Pacte d'Estabilitat. Itàlia té un nivell d'endeutament elevat –del 130% del seu PIB– i Brussel·les va rebutjar els seus comptes en una decisió inèdita. La setmana passada Roma va enviar un pla revisat amb un objectiu de dèficit més baix, fet que va despertar les negociacions amb Brussel·les fins ahir, quan es va tancar l'acord.

Aquesta segona proposta rebaixava l'augment del dèficit públic del 2,4% del PIB al 2,04%. Amb el vistiplau de la Comissió Europea, Itàlia també ha aconseguit salvar-se d'una multa milionària per no rectificar els comptes. Aquestes sancions podrien arribar a un import d'entre el 0,2% i el 0,5% del seu PIB, és a dir, entre 3.450 milions d'euros i 8.625 milions.

Per aconseguir aquest ajustament, els dos partits que governen a Itàlia –el Moviment Cinc Estrelles i els ultradretans de la Lliga– han hagut de retallar prop de 4.000 milions d'euros dels seus comptes. L'executiu italià ha batallat amb Brussel·les per l'increment del dèficit, perquè era la manera de finançar mesures com el subsidi de 780 euros per als aturats i una reforma del sistema de pensions per rebaixar l'edat de jubilació. Conte va defensar la setmana passada que els comptes revisats "no traeixen" l'esperit dels inicials perquè es mantenen les reformes "amb més impacte social", com ara la renda ciutadana, que tindrà el mateix import i abast de destinataris. L'executiu italià ha hagut d'aprovar un impost per a vehicles contaminants.

França esquiva la sanció

No només Itàlia va aconseguir salvar-se d'una multa milionària. El comissari d'Afers Econòmics, Pierre Moscovici, va anunciar ahir que no sancionarà França per haver superat el límit de dèficit del 3% per al 2019 que havia promès a Brussel·les. En una entrevista amb l'emissora RTL va admetre que "aquest llindar es pot superar de manera limitada, temporal i excepcional". Moscovici va defensar que les protestes dels 'armilles grogues' han obligat el president francès, Emmanuel Macron, a aprovar mesures "excepcionals" que l'obligaran a superar el límit del 3% de dèficit. No obstant això, li va demanar que sigui "seriós" en un futur. L'executiu francès havia previst que la despesa pública suposés el 2,8% del PIB.