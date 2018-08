El juliol caòtic del Prat es converteix en el millor mes de la seva història

L'aeroport del Prat va tancar el mes de juliol amb 5.166.315 passatgers, un 2,5% més que el mateix mes de l'any passat. De fet, tot i els problemes amb els retards i cancel·lacions –que han provocat que la infraestructura fos la tercera del món amb més retards–, va ser el millor mes de la història de l'aeroport de Barcelona. Segons dades que ha publicat Aena aquest dilluns, entre el gener i el setè mes de l'any ja han passat pel Prat 28,7 milions de viatgers, un 5,7% més que el 2017.

Durant el mes de juliol al Prat es van operar 32.593 vols, un 1,4% més que el mateix mes del 2017, i s'han transportat 15.476 tones de mercaderia, un 12,9% més que fa un any. En aquest sentit, els passatgers dels vols internacionals van augmentar un 2,8%, mentre que els nacionals es van incrementar en un 1,3%.

En comparació amb l'aeroport de Barajas, però, l'augment del trànsit al Prat va ser més limitat. Mentre que els passatgers a Barcelona van créixer un 2,5%, a la infraestructura madrilenya el volum de viatgers va escalar un 8,7% durant el juliol fins als 5,5 milions de viatgers. Així doncs, continua sent l'aeroport de la xarxa de trànsit d'Aena amb més passatgers.

El passat juliol l'operativa de l'aeroport de Barcelona va estar molt marcada per l'onada de cancel·lacions de les principals aerolínies que hi operen, com ara Vueling o Ryanair. La primera va viure una setmana especialment complicada a finals de mes en què va deixar a terra més de 14.000 afectats. Ryanair també va fer front el mes passat als dos dies de vaga dels seus tripulants de cabina espanyol contra les condicionals laborals de la companyia i, de fet, divendres passat va repetir amb una aturada dels pilots a cinc països europeus.

No obstant, el segon mes de l'estiu també va ser positiu per a l'aeroport de Girona, que va tancar amb 310.267 passatgers, un 2,3% més que el mateix mes del 2017. Aquest any ja acumula 1,1 milions d'usuaris, gairebé un 4% més que fa un any. En canvi, l'aeròdrom de Reus va registrar 194.422 passatgers, pràcticament un 1% menys. Tot i així, en l'acumulat de l'any ja ha guanyat un 3% de viatgers.