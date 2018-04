La licitació d'obra pública creix un 34% a Catalunya en el primer trimestre

La licitació d'obra pública a Catalunya va augmentar un 34% en el primer trimestre del 2017 respecte als tres primers mesos de l'any passat, fins a assolir els 400 milions d'euros, segons les dades de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC).

No obstant, la quantitat és inferior a la mitjana trimestral del 2016, que es va situar en 422 milions, i molt inferior a la mitjana històrica dels últims 20 anys, que és de 938 milions trimestrals.

L'organisme que presideix Joaquim Llansó destaca que, malgrat que la licitació que més creix en percentatge és la de l'Estat, l'impuls durant el primer trimestre l'han fet sobretot els ajuntaments i, en menor mesura, la Generalitat.

La licitació de l'Estat va créixer un 118%, fins als 42 milions d'euros, una xifra que només suposa un 10% de tota la licitació de les administracions i se situa en només un 16% de la mitjana històrica de la licitació trimestral de l'Estat.

A més, la CCOC destaca que en la licitació estatal s'hi inclou "organismes amb ingressos d'explotació propis, en gran part sufragats pel pagament dels usuaris, com per exemple Aena-Enaire, Adif, les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona, Renfe i Correus".

De fet, la primera obra licitada per l'Estat surt en el lloc número 13 en el rànquing per quantia, i és d'Adif, el projecte i execució d'uns enclavaments electrònics a les estacions de Tortosa i Campredó. I en el rànquing de licitació per organismes, el primer lloc l'ocupa Infraestructures de Catalunya (Generalitat), amb 53,7 milions; seguida de Bimsa (Ajuntament de Barcelona), amb 37,1 milions; el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, amb 18,4 milions, i Aena és el primer organisme estatal, en el quart lloc, amb 11,5 milions.

Les administracions locals –l'any que ve hi ha eleccions municipals– van ser les més inversores, amb 251 milions licitats, un 32% més que en el primer trimestre de l'any passat. La Generalitat va augmentar un 18% la quantitat licitada, fins als 106 milions d'euros, mentre que l'Estat va passar de 19 milions en el primer trimestre del 2016 a 42 milions en el primer trimestre d'enguany.