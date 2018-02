La llarga llista de candidats per al ministeri d’Economia

“El perfil que ha de tenir el substitut de Guindos és el que el president Rajoy consideri més adequat”, deia ahir l’actual ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal. Des que va començar a ressonar la possibilitat que l’encara ministre d’Economia, Luis de Guindos, marxés definitivament aquest any al BCE, s’ha anat allargant una llista de possibles candidats a substituir-lo en la qual no sembla haver-hi un clar favorit.

Álvaro Nadal, però, n’és precisament un. El titular d’Energia és un dels primers noms a aparèixer sobre la taula, després d’haver sigut responsable de l’oficina econòmica de la Moncloa. Tot i això, les seves discrepàncies amb les elèctriques haurien refredat les possibilitats. Però una altra de les possibilitats més escoltades no li queda gaire lluny. El seu germà, Alberto Nadal, considerat un dels més ben formats del govern de Rajoy i actual secretari d’estat per a Pressupostos, també apareix a les travesses.

De dins el govern també ressonen noms com la ministra d’Agricultura, Isabel García Tejerina, per la seva bona imatge de cara a Brussel·les; o una opció senzilla: la secretària d’estat per a Economia, Irene Garrido. Recentment, la marxa de Fernando Becker de la direcció corporativa d’Iberdrola i la seva proximitat amb Rajoy l’han situat a la travessa. També circulen els noms de Ramón Escolano, assessor econòmic d’Aznar, Josep Piqué o la possibilitat d’unificar el ministeri amb Hisenda, de Cristóbal Montoro.