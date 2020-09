Els lloguers ja cauen a Barcelona i altres capitals espanyoles

El lloguer mitjà d'habitatges en oferta a Barcelona ciutat ha caigut un 10,5% en un any, segons el portal immobiliari Pisos.com. La renda mitjana s'ha situat, el mes d'agost, en 1.750 euros al mes, cosa que converteix la capital catalana en la segona ciutat més cara d'Espanya, per darrere de Madrid, però també en la capital de província que més ha baixat interanualment.

Al conjunt de Catalunya, a l'agost els preus repuntaven un 1,7% respecte al mateix mes del 2019. La mitjana del Principat, de 1.265 euros, es veu empesa per la forta pujada dels lloguers en oferta a la província de Barcelona que, malgrat la frenada del mercat a la capital, han pujat un 8,6% fins a 1.552 euros.

Què explica aquest patró tan diferent entre la ciutat de Barcelona i el conjunt de la província? Segons Ferran Font, director d'estudis de Pisos.com, la tendència "podria indicar que la demanda s'està movent": la consolidació del teletreball podria comportar que molts treballadors vegin que "poden dur a terme la seva jornada laboral des de qualsevol lloc", explica. No només baixa Barcelona, sinó que també ho fan Madrid (un 7,7%), València (un 7,8%) i Palma (un 7,9%).

A Tarragona s'observa el mateix fenomen. La ciutat perd un 3,5% de valor de lloguer i queda en 875 euros, mentre que al conjunt de la província augmenta un 1,3% la renda mitjana, que se situa en 738 euros.

En canvi, a Girona són tant la capital com el conjunt de la província les que experimenten una forta depreciació dels lloguers en un any: la ciutat queda en 829 euros de lloguer mitjà (un 5,5% menys que fa un any) i la província en 966 euros (amb una caiguda d'un 7%). La gironina és l'única província on l'oferta de lloguer de la capital és més assequible, de mitjana, que al conjunt de la demarcació.

La ciutat de Lleida experimenta l'efecte contrari a Barcelona. Les ofertes de lloguer tenen una mitjana de 685 euros (un 7,6% més que l'agost del 2019) i la província puja un 0,8%, fins a 675 euros.