Lagarde planta cara al Constitucional alemany

Cop de puny sobre la taula de la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, després de la sentència del Tribunal Constitucional alemany que qüestiona les compres de deute massives del BCE aprovades el 2015 sota el lideratge de Mario Draghi. L'ex directora gerent del Fons Monetari Internacional va respondre amb contundència, en un acte organitzat aquest dijous per Bloomberg, que el BCE continuarà fent “el que calgui” i “sense immutar-se” per complir amb el mandat de la institució i donar suport a l'economia de la zona euro.

Lagarde va defensar amb contundència la independència de la institució que presideix, en la mateixa línia que ja havia fet el vicepresident Luis de Guindos hores abans en una compareixença davant l'Eurocambra.

La sentència del tribunal germànic qüestiona els programes de compra de deute de l'organisme dels últims anys, per considerar que poden ser desproporcionats, i exigeix a la institució que en tres mesos ho justifiqui per evitar que el Bundesbank s'hagi de retirar d'aquests programes.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) havia avalat amb anterioritat aquest programa. Per això, més enllà del qüestionament de la manera de funcionar de la institució europea, la sentència obre una crisi a nivell institucional perquè un tribunal nacional contradiu el TJUE, superior jeràrquicament, i obre la porta a la possibilitat que d'altres puguin fer el mateix, com advertia aquest dijous l'alt representant de la UE, Josep Borrell.

L’exministre espanyol no va saber dir, però, què podien fer les institucions europees com ara la Comissió per intentar segellar la fractura oberta pel TC alemany, tot i que sí que va dir que escoltar o no aquest tribunal seria decisió del BCE. I així ho va fer Lagarde. La presidenta francesa va ser clara: “El BCE és una institució independent que ret comptes davant el Parlament Europeu i que es guia pel seu mandat [...] i seguirà fent el que sigui necessari per complir-lo”.

“El BCE és una institució independent que ret comptes davant el Parlament Europeu, que es guia pel seu mandat i que seguirà fent el que sigui necessari per complir-lo”, diu Lagarde

En la mateixa línia, el vicepresident Luis de Guindos també havia afirmat hores abans que el BCE és independent davant lobis i governs i que, sobretot, pren totes les decisions en funció d'anàlisis acurades: “No posem la nostra política monetària en una torre d'ivori. Quan prenem les nostres decisions de política monetària tenim en compte els efectes secundaris de les nostres polítiques”, va assegurar l'exministre d'Economia espanyol, que responia així a la petició de presentar més justificacions davant el tribunal germànic sobre el programa de compra de deute.

La resposta contundent del BCE és clau en aquest sentit perquè, com avisava aquest dijous Borrell, la fractura institucional que s'ha obert pot provocar que altres tribunals europeus deixin de complir amb la doctrina del TJUE. De manera més immediata, la sentència també suposa un risc ara que el BCE també ha activat un programa extraordinari de compra d'actius per donar suport a les economies europees davant la pandèmia del coronavirus.