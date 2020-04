L' Amazon del covid-19: una altra manera de comprar material sanitari és possible

La crisi sanitària provocada pel covid-19 ho ha posat tot cap per avall, i una de les tensions més preocupants s’ha produït als departaments de compres dels hospitals. De sobte, els proveïdors habituals dels centres sanitaris es van quedar sense mascaretes, bates i qualsevol tipus de material necessari per tractar l’allau de pacients infectats. És per això que, especialment en les primeres setmanes de la crisi, no era estrany trobar-se que el personal sanitari tractava els malalts sense les proteccions mínimes. És un problema que s’ha repetit en molts països (al Regne Unit en els últims dies, per exemple) i, per tant, aparentment inevitable.

Però hi ha solucions, i França ha trobat la que segurament és la més eficient i innovadora. Allà s’ha creat una plataforma tecnològica perquè els hospitals puguin trobar el material ràpidament. Aquesta plataforma ha estat batejada per alguns com l’ Amazon del covid-19 perquè permet fer exactament el mateix que quan algú compra a Amazon: consultar l’estoc en temps real de milers de proveïdors de tot el món i, si n’hi ha, comprar-lo.

La història va anar així: el govern francès va contactar amb una empresa tecnològica anomenada Mirakl i li va fer un encàrrec: calia crear una plataforma perquè hospitals i proveïdors poguessin trobar-se mútuament i posar-se en contacte. En 48 hores la plataforma estava feta i ja s’hi podia accedir a través de la web StopCovid19.fr.

Hi entren els hospitals, que poden veure la llista de productes disponibles de proveïdors de tot el món. Important: abans de poder aparèixer-hi, els proveïdors han estat supervisats pel govern. Així, en teoria, s’eviten enganys com els que han patit Espanya i altres països amb proveïdors fake, o també que els hospitals siguin extorsionats per empreses sense escrúpols que disparen els preus aprofitant la crisi.

Per cert, un detall revelador és que qui ha impulsat tot aquest projecte al govern francès ha sigut el ministeri d’Economia, en lloc del de Sanitat. Economia és qui té les competències en exportacions i importacions i, per tant, qui realment sap com funciona el comerç internacional. Una especialitat que, lògicament, Sanitat no domina.

La virtut d’aquesta tecnologia és que permet saber en temps real l’estoc disponible tant de l’empresa en qüestió com dels seus proveïdors

Tot i no ser coneguda pel gran públic, ara mateix Mirakl ja ofereix les plataformes de compra online de grans empreses com El Corte Inglés, Carrefour o Privalia. La virtut d’aquesta tecnologia és que permet saber en temps real l’estoc disponible tant de l’empresa en qüestió (per exemple, El Corte Inglés) com dels seus proveïdors, de manera que el catàleg que veu el comprador a través de la web d’El Corte Inglés és molt més gran que el que la companyia madrilenya té al seu magatzem. La idea de StopCovid19.fr és aplicar aquesta mateixa tecnologia, però en aquest cas a la compra de material sanitari.

Com passa a casa nostra, a França són els hospitals els que compren el material directament als seus proveïdors de confiança. I, igual que aquí, quan va començar a pujar el nombre d’infectats de covid-19 els centres francesos es van trobar que les empreses a qui compraven habitualment s’havien quedat sense productes. ¿Com se’n podien trobar de nous? “Si no es feia una centralització dels proveïdors, era molt difícil per a un hospital trobar-ne d’alternatius. La plataforma permet accedir-hi”, explica una persona vinculada al projecte.

Estat i Generalitat ho rebutgen

De fet, la centralització és el que s’ha fet tant a Catalunya com a Madrid, però amb diferències importants respecte del model de França. La Generalitat i el govern espanyol han creat centrals de compres per coordinar els hospitals que busquin material. En el cas català, els proveïdors han d’omplir un formulari, i en l’espanyol, s’ha d’enviar un correu electrònic al ministeri de Sanitat. Un sistema molt menys avançat.

El més sorprenent de tot és que des de l’empresa van contactar directament amb representants tant del govern espanyol com del català, però en tots dos casos els van animar a enviar un correu al ministeri o omplir el formulari que han de lliurar tots els proveïdors. No entenien que el que els proposaven no era ser un proveïdor més sinó crear una plataforma nova.

Divendres passat els hospitals francesos ja havien comprat a través de la plataforma 1,2 milions de mascaretes, 300.000 guants o 200.000 bates, per exemple. El fundador de Mirakl, Adrien Nussenbaum, ja ha dit que ofereixen aquest servei gratuïtament a tots els governs que ho vulguin. I què en treuen a canvi? “Realment no hi guanyem diners, com a molt obtenim publicitat, però tenim una tecnologia que és única i que es pot aprofitar”, diuen des de la companyia.