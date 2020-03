La centralització de mascaretes posa en risc l’estoc dels hospitals

Catalunya corre el risc de quedar-se sense material sanitari bàsic per combatre el coronavirus. Ja fa dos dies que els problemes d’abastiment s’han agreujat, especialment pel que fa a les mascaretes, un dels elements indispensables de protecció perquè els professionals puguin treballar sense risc de contagiar-se. En part es deu a l’acceleració d’infeccions que viu Catalunya, que ahir ja registrava 2.702 casos, però també a l’ordre estatal que obliga les fàbriques i els magatzems a entregar la producció a la Guàrdia Civil, que remet les partides a Madrid.

Qui ho explica són fonts del departament d’Interior, que ahir denunciaven a l’ARA que, des que el govern espanyol va decretar l’estat d’alarma, la Guàrdia Civil té la potestat de confiscar tot el material sanitari de què es disposa -mascaretes, guants i dispositius de ventilació mecànica-, inclòs el que arriba a l’aeroport del Prat o als ports. Fins ara, s’han intervingut 69.000 mascaretes, 5.000 ulleres i 5.800 guants. Una situació “dantesca”, segons aquestes fonts, i que els proveïdors estan aprofitant per “posar les mascaretes a un preu desorbitat i amb dubtes sobre la seva homologació”.

La instrucció de l’executiu espanyol no deixava espai per al dubte: des de la declaració de l’estat d’alarma, i en les 48 hores següents, totes les comunitats havien de donar al ministeri de Sanitat les seves reserves i comandes de material sanitari. L’objectiu -van dir-és repartir-lo equitativament davant la falta de subministrament als hospitals, amb la Comunitat de Madrid al capdavant, que ja ha detectat quasi 6.000 casos. L’exemple més flagrant és el de l’Hospital d’Igualada: fins a 4.000 mascaretes que havien d’arribar a l’epicentre del focus més actiu de Catalunya han quedat “bloquejades” a Madrid “pendents d’algun tràmit o inspector que autoritzi l’enviament”, segons l’alcalde, Marc Castells. Els afectats pel brot de la capital de l’Anoia van disparar-se ahir fins als 207 casos.

Madrid nega les requises

La Generalitat també va demanar explicacions a l’Estat. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va afirmar que Sánchez “està requisant material sanitari destinat als hospitals catalans”, mentre que la consellera de Salut, Alba Vergés, va destacar que la prioritat de totes les administracions hauria de ser que els professionals puguin accedir al material. “Ja ho he fet saber al ministre Salvador Illa. No entenem que es vulgui centralitzar el material que es necessita”, va criticar. La resposta de l’Estat, però, va arribar en format de comunicat de premsa. El ministeri nega categòricament que s’hagin “requisat” mascaretes o cap altre tipus de material sanitari: “L’únic que s’ha fet és demanar a les empreses que declarin el seu estoc i la seva capacitat de producció”. Sanitat va fer una compra centralitzada el 12 de març i aquesta setmana, asseguren a l’ARA fonts governamentals, s’han repartit un milió de mascaretes entre les comunitats autònomes “en funció de les necessitats epidemiològiques”. A més, van puntualitzar que en els pròxims dies n’arribaran més. Sanitat, en canvi, no va concretar quin material i en quina quantitat havia estat enviat a Catalunya.

“No se li està a retirant cap material a cap comunitat autònoma”, havia defensat poc abans el coordinador d’emergències, Fernando Simón, anticipant-se a una allau de crítiques que arribarien després de les administracions catalanes, basques i andaluses. L’epidemiòleg va apuntar que s’estan redistribuint els materials entre els territoris més necessitats i que tots ells seran abastits “de la manera més justa possible”. Els confiscaments i canvis de destí -va dir- seran “compensats”.

Sanitaris desprotegits

A Espanya hi ha “molts” hospitals que no tenen prou material de protecció contra el coronavirus. El portaveu del comitè de gestió del Covid-19 va argumentar, però, que “és molt possible que en els pròxims dies tinguem prou equips”. Sigui com sigui, els centres sanitaris comencen a patir una davallada perillosa de materials i a témer quedar-se sense estoc davant d’una amenaça de salut pública sense precedents. De fet, fa dies que els professionals d’hospitals, centres d’atenció primària, residències i centres sociosanitaris catalans denuncien que els falten equips de protecció, sobretot mascaretes, però també bates impermeables i ulleres antiesquitxades, i fins a l’arribada de més material l’única solució que se’ls dona és reutilitzar tres setmanes la mateixa mascareta.

Les mesures de protecció dels professionals sanitaris són bàsiques: si ells cauen, es desprotegeix la resta de la població. I a Catalunya ja són 228 els que s’han contagiat i centenars que estan en aïllament preventiu pel contacte amb altres professionals o malalts.