Sánchez es recolza en Merkel per convèncer el nord que no veti el fons de recuperació

Després d'estrenar-se en territori hostil amb la reunió de dilluns amb el primer ministre neerlandès, Mark Rutte, per reclamar als seus homòlegs del nord de la Unió Europea que cedeixin aquest cap de setmana i aprovin el pla de recuperació per a l'economia europea, aquest dimarts el president espanyol ha fet la mateixa crida però amb la comoditat de tenir al costat la cancellera alemanya, Angela Merkel. En aquesta crisi Merkel s'ha alineat més amb Madrid que amb la Haia i ha compartit el missatge de Sánchez: cal desencallar la negociació i garantir la recuperació de l'economia europea.

Sánchez està de gira pel nord per intentar acostar posicions amb el bloc dels frugals (els Països Baixos, Àustria, Suècia i Dinamarca), els més contraris a endeutar la Comissió Europea i repartir fons europeus als més afectats per la pandèmia. Va començar dilluns pels Països Baixos, que a través del seu primer ministre liberal representen la veu més dura. I aquest dimecres conclou a Suècia, on es reunirà amb el primer ministre, Stefan Löfven, amb el mateix objectiu.

Abans, però, ha passat per Berlín com qui fa una parada tècnica per recuperar forces després d'una trobada amb Rutte que no sembla haver acostat posicions, tenint en compte que el líder neerlandès ha repetit aquest dimarts que veu poc possible un acord aquest cap de setmana. Alemanya és qui ostenta actualment la presidència rotatòria del Consell Europeu i per això Angela Merkel s'està reunint amb la resta de caps d'estat i de govern després d'haver assumit la responsabilitat de desencallar un pla de recuperació que considera "una inversió de futur", com ha repetit en una compareixença sense preguntes després de trobar-se amb Sánchez.

Alemanya pren les regnes de la UE en plena ‘coronacrisi’

El president del Consell Europeu, Charles Michel, va presentar la setmana passada una nova proposta de pla per seduir els frugals, proposta que manté la mida del fons de recuperació de 750.000 milions d'euros (500.000 dels quals en transferències pressupostàries i la resta en crèdits) vinculat a un pressupost europeu fins al 2027, més reduït del que proposava la Comissió Europea i que reforça les condicions lligades als diners, a més de donar més control al conjunt de governs europeus perquè tinguin veu i vot a l'hora de decidir en què es gasten. Fonts europees admetien aquest dimarts que serà complicat aconseguir-ho aquest cap de setmana, però no ho donaven per impossible.

"Hi ha interessos contraposats, visions diferents del projecte europeu, però hem d'entendre que la UE no s'ha construït mai a còpia de vetos sinó de diàleg i acord i per això estem convocats aquest cap de setmana. Si ajornem l'acord, ajornem la recuperació i s'agreujarà la crisi", ha afirmat Sánchez, després de qualificar "d'extraordinària fortuna" que sigui Merkel qui ostenti la presidència de la UE en un moment tan crític com l'actual. La cancellera, per la seva banda, ha reiterat la necessitat de donar una resposta ràpida, admetent, però, que encara hi ha discrepàncies i deixant clar, alhora, que amb Espanya hi ha bona sintonia.