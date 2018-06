La ministra de Treball dona per fet l'acord entre sindicats i patronal per augmentar salaris

Ja començada la segona meitat de l'any, aquest dilluns sindicats i patronal tancaran previsiblement l'acord que ha de fixar l'augment dels salaris als convenis col·lectius. Fa mesos que els agents socials negocien, i aquesta tarda hi ha d'haver l'última trobada per acabar d'oficialitzar l'augment del 2% dels salaris, a més d'un 1% variable lligat a la productivitat. L'acord de la negociació col·lectiva (ANC) s'estén fins al 2020 i també passa per l'exigència dels sindicats que el salari mínim fixat per conveni s'elevi als 14.000 euros bruts anuals.

En un esmorzar en què la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, ha presentat el director general de l'Organització Internacional del Treball (OIT), Guy Ryder, la ministra ha entrat per la porta donant ja per fet aquest pacte entre representants dels treballadors i de les empreses. "Hi haurà acord i serà una magnífica notícia, però toca als agents socials exposar-ne el contingut", ha dit la titular del ministeri de Treball, que també ha assegurat que el pacte millorarà les condicions de vida dels treballadors.

També per millorar les condicions de vida dels treballadors, Valerio ha desenvolupat el que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va explicar en una entrevista a 'El País': que impulsarien un pla contra l'explotació laboral. Valerio ha explicat que serà un pla elaborat a través d'una metodologia col·laborativa, amb els agents socials però també les comunitats autònomes. Un dels primers problemes que ha hagut d'afrontar el govern de Pedro Sánchez són les denúncies per explotació i abusos sexuals a les temporeres de la collita de maduixes a Huelva que va destapar la plataforma de periodisme d'investigació Corrective.org.

L'explotació i el frau laboral són dos dels dos fronts contra els quals es proposa lluitar el ministeri de Treball a través de la Inspecció de Treball.

L'acord salarial

Fonts dels sindicats i la patronal han explicat que de moment no hi ha hora fixada per a la que ha de ser l'última trobada per rubricar l'acord salarial. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que hi haurà trobada i que es detallaran els punts de l'acord que faltaven per tancar. Després, l'acord s'ha d'elevar a la junta de la patronal i als òrgans i la militància dels sindicats perquè es produeixi la firma oficial, que serà previsiblement la setmana vinent.