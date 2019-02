MWC, dia 1: Xips, intel·ligència artificial i música a distància

APPLE SURT AMB RETARD. Qualcomm ha sigut el primer fabricant que ha posat xips compatibles amb 5G a disposició dels fabricants de telèfons, i sembla disposada a aprofitar a fons el MWC per treure suc a aquest avantatge. El seu president, Cristiano Amon, va destacar ahir que els únics telèfons compatibles amb 5G són els que fan servir el sistema Android; una manera com una altra de recordar que Apple no té previst treure iPhones amb 5G fins l’any que ve. De tota manera, tothom té clar que les primeres aplicacions de la cinquena generació no seran els telèfons, i per això Qualcomm va anunciar un adaptador mòbil que es connecta a la xarxa 5G i reparteix la connexió als terminals mitjançant wifi, i un xip per a ordinadors portàtils 5G que Lenovo ja ha dit que farà servir. Però el xip més important de tots és el futur processador Snapdragon amb mòdem 5G incorporat, que l’empresa començarà a servir el trimestre que ve als fabricants perquè al pròxim MWC es puguin presentar telèfons 5G a un preu assequible. (Foto 01)

TELEFÓNICA TÉ UNA (ALTRA) PLATAFORMA NOVA. José María Álvarez-Pallete, el president de Telefónica, va convidar ahir al seu estand Satya Nadella, el seu homòleg de Microsoft, per recordar que els serveis digitals de l’operadora, com la majordoma digital Aura, fan servir la intel·ligència artificial i els serveis cognitius de Microsoft Azure. En canvi, no es van donar tants detalls sobre l’ús d’Azure per optimitzar les operacions de xarxa de Telefónica -que presumeix de la seva conversió en teleco digital- que podria acabar funcionant sobre el núvol de Microsoft. El que sí que es va explicar a bastament són les Aura Living Apps, un ecosistema alternatiu d’aplicacions per fer servir amb el mòbil o amb l’altaveu connectat Movistar Home. N’hi ha d’El Corte Inglés, Air Europa i l’Atlètic de Madrid, i francament sembla que funcionen millor que les seves equivalents per a altres altaveus connectats. El problema és que poques empreses tenen capacitat per desenvolupar variants per a Android, iOS, Alexa i ara també Aura. S’hauran de pensar si val la pena l’esforç per accedir per aquesta via a un parc potencial de dos milions de famílies clientes de Fusion. (Foto 02)

5G, PER A GRUPS MUSICALS MAL AVINGUTS. Les telecos i els seus subministradors d’equipament exposen al MWC tota mena de casos pràctics que suposadament justifiquen els desplegaments de xarxes 5G. A Orange controlen des de l’estand un dron ubicat a l’exterior del recinte. Telefónica ha desplaçat a la Fira el plató del programa La resistencia de Movistar+, que produeix i emet des d’allà amb càmeres connectades en temps real per 5G al control de realització. Però la demostració més curiosa dels avantatges de la baixa latència és un grup de música que toca en directe tenint el bateria i el guitarrista a l’estand d’Ericsson, mentre que el teclista és al de Vodafone, al pavelló 3. Si passeu per aquest últim també podeu visitar la gent de MJN Seras, que, amb el suport de la Fundació Vodafone, han creat un sensor auricular que llegeix les ones cerebrals i és capaç de preveure amb antelació un atac d’epilèpsia imminent i avisar al mòbil de la persona o del seu cuidador perquè es pugui preparar i evitar possibles accidents. (Foto 03)