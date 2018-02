La moda saludable engreixa els súpers

“Quan jo estava estalviant per comprar-me la primera casa no m’estava gastant 19 dòlars en torrades amb alvocat trinxat”. Aquest era el retret que el maig passat feia el magnat immobiliari australià Tim Gurner a l’anomenada generació mil·lenniali la seva afició per gastar més diners en menjar saludable i de moda que no pas a comprar-se (o comprar-li) un pis. Feia servir l’exemple de l’alvocat perquè és un dels productes que més s’han posat de moda en els últims anys. No falta a la carta de cap restaurant en què es pugui fer un brunch o un tàrtar de salmó. I, per descomptat, els que es beneficien d’aquesta moda són els supermercats. Les dades que posava ahir sobre la taula la consultora Kantar Worldpanel posen de manifest com, en l’últim any, el valor (els diners que ingressen) dels supermercats dels productes ecològics i bio es va disparar un 14% el 2017, un increment que també es nota en productes de tendència saludable, com l’alvocat (+25,7%) de les torrades, el salmó (+16%) del tàrtar i el tataki o els cigrons (+13,3%).

El valor d’un producte pot augmentar o bé perquè el seu preu s’incrementa o perquè la demanda creix. Es pot donar una combinació de tots dos factors. Com explicava ahir el director de l’àrea de distribució d’aquesta consultora, quatre de cada deu llars han comprat alguna vegada productes ecològics i bio perquè “són a tot arreu, han arribat a tots els supermercats”. Segons García, té molt a veure amb la creixent aposta dels consumidors espanyols per tenir hàbits més saludables. El mateix informe explica que prop d’un 40% estan disposats a pagar més per productes d’aquesta mena.

I això és el que ha passat. “El capitalisme s’ha tornat verd”, diu Albert Vinyals, doctor en psicologia del consumidor i professor de l’escola de comerç ESCODI. Segons les últimes dades disponibles del ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Mediambient, les vendes de productes ecològics es van disparar més d’un 24% entre el 2014 i el 2015, fins a arribar a suposar un negoci d’uns 1.500 milions d’euros a Espanya. Un increment que, segons els experts consultats, hauria d’haver pres encara més força en els últims dos anys perquè “una part de la població ha sortit de la crisi i, per tant, poden dedicar més diners a aquests productes que també són més cars”, diu Francesc Xavier Medina, professor de la UOC. Medina també apunta que els productes assenyalats per Kantar són productes que, a més d’estar de moda, són cars i que, per tant, són els primers a retallar-se quan hi ha crisi. “Només cal veure que productes com el pa cauen en les vendes”, destaca Medina.

La paradoxa ecològica d’Espanya

Un dels elements que fan que aquests productes siguin més cars és que sovint són estrangers, malgrat que Espanya és líder europeu en producció ecològica. Tot i això, té nivells de consum ecològic molt més baixos que altres països com Alemanya. La paradoxa és que Espanya és un dels països que més productes ecològics exporta i que menys en consumeix.

Una tendència que s’ha vist afavorida en un any en què Kantar constata un repunt (1%) del consum a totes les llars espanyoles, que ha continuat mantenint Catalunya com la comunitat on les famílies gasten més per omplir el cistell de la compra, 4.599 euros, un 10% més que la mitjana espanyola. En un context en què l’estancament de la població en nombre i la recuperació econòmica fan que els súpers no disparin ingressos, busquen altres vies com omplir nous prestatges d’hamburgueses vegetals, tofu, hummus i pasta de fajol per tornar a engreixar les vendes.