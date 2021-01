La moratòria d’hipoteques s’allarga fins al 31 de març

La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, va anunciar aquest dilluns que el govern espanyol té previst aprovar una nova moratòria per al pagament dels crèdits hipotecaris i préstecs fins al 31 de març per fer front als efectes econòmics de la pandèmia en famílies i empreses. Calviño va fer l’anunci poc abans de l’inici de l’Eurogrup, la reunió de ministres del ram de la zona euro. “Estem treballant en l’extensió dels mecanismes dels ERTO i aprovarem en breu l’extensió de moratòries de crèdits hipotecaris i no hipotecaris en línia amb el marc europeu recentment aprovat”, va anunciar.

A l’Eurogrup, la ministra va presentar les línies mestres del pla de reformes que entregarà a Brussel·les per aconseguir fins a 140.000 milions d’euros en ajuts europeus per a la recuperació econòmica. L’exposició, en paraules del comissari d’Economia, Paolo Gentiloni, va ser “brillant” i “exhaustiva”.

Però mesures com la moratòria d’hipoteques i, per exemple, el finançament dels ERTO o avals públics impliquen anar elevant el deute de l’Estat, que ja frega el 115% del PIB. Per a països com Espanya (però també Itàlia), que ja abans del coronavirus tenien pendent rebaixar elevadíssims nivells de deute públic, és clau poder comptar amb els fons europeus antipandèmia aprovats l’estiu passat per no haver de continuar “hipotecant-se” per salvar l’economia. Per això és un dels països més interessats en aconseguir els diners al més aviat possible, i ahir va ser el primer a presentar davant l’Eurogrup les línies mestres del pla. Espanya i Itàlia tornen a estar en el punt de mira perquè es tem que amb la crisi, que està agreujant les desigualtats i els problemes estructurals de l’eurozona i dels estats més dependents dels serveis i el turisme, retornin a la casella d’on van sortir després de la crisi del 2007.

Tant el president de l’Eurogrup, Paschal Donohoe, com Gentiloni van elogiar l’exposició de la vicepresidenta espanyola, que assegura tenir un dels plans més avançats. Calviño va ser secretària general de Pressupostos de la Comissió i està avesada a la manera de fer dels tècnics, que són els que estudiaran i aprovaran els plans posteriors. Tot i això, no tot està fet. Malgrat que es va “en la bona direcció”, encara queden per presentar les seccions més espinoses, les del mercat laboral i el sistema de pensions.

Aquestes són dues de les assignatures pendents històricament per a Espanya. Brussel·les fa temps que reclama reformar el sistema de pensions per fer-lo sostenible, i també el mercat laboral. Gentiloni ja s’ha reunit amb el ministre d’Inclusió, José Luis Escrivá, i amb la de Treball, Yolanda Díaz, per parlar-ne, i preveu que encara queden “setmanes de feina”. L’executiu de Sánchez també ha impulsat una taula amb els actors socials per abordar les reformes.