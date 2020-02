260x366 Antoni Trilla, en una imatge d'arxiu / CÈLIA ATSET Antoni Trilla, en una imatge d'arxiu / CÈLIA ATSET

¿Veu un risc real de contagi al Mobile World Congress?

La primera condició perquè hi hagi contagi és que hi hagi un malalt, i això avui no passa. La decisió de LG i Ericsson és estranya, és com no venir a Barcelona per no contraure l'Ebola. És veritat que pot venir un malalt, però ara per ara no ha passat.

¿L'ambient d'una fira és propici a un contagi de coronavirus?

Pensant que algun visitant, turista o creurista portés el virus, perquè l'encomani cal estar-hi a poca distància, a menys d'un metre o un metre i mig, i tenir-hi un contacte prolongat. No n'hi ha prou de creuar-se amb una persona que té el virus i estossega: caldria estar tres o quatre hores en un despatx, llavors sí que hi hauria més risc. També hi ha risc en compartir domicili amb un malalt o bé seient en un avió. És cert que al Mobile hi haurà molta gent, però es mouen, no estaran enganxats durant hores.

Què en pensa de les mesures anunciades per l'organització, com la recomanació d'evitar les encaixades de mans o el control dels micròfons dels conferenciants, entre d'altres?

Són mesures molt exigents que ajuden molt a reduir el possible impacte, però em semblen bé. És com anar en cotxe amb casc. Són més que suficients i orientades a donar la impressió que està tot controlat.

¿Li sembla lògic que s'especuli amb una cancel·lació del MWC?

Cada dia mig milió de persones volen al món. És un món superconnectat. Si no venen al Mobile, aniran a San Francisco o a París. I sempre hi ha el risc que algú vingui d'una zona infectada. Portant-ho a l'extrem, hauríem d'aturar els vols, el trànsit de persones i el comerç mundial per si de cas.

¿Creu que el Mobile pot comportar un risc per a Barcelona?

És un risc similar al que hi ha durant tot l'any, per la quantitat de turistes que tenim. Però es multiplica una mica perquè augmentarà el nombre de gent.