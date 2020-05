Les noves hipoteques resisteixen al confinament a Catalunya i cauen només un 4%

El confinament ja afecta la compra d'habitatges i, per tant, la constitució d'hipoteques, segons es desprèn de les dades del mes de març publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), quan hi va haver les dues primeres setmanes del confinament.

Malgrat tot, el mercat va resistir millor a Catalunya que al conjunt espanyol. El nombre d'hipoteques sobre habitatges a Catalunya va caure al març un 4% respecte al mateix mes de l'any anterior, mentre que al conjunt d'Espanya es van desplomar un 14%.

Segons les dades de l'INE, al març es van signar a Catalunya 4.917 hipoteques sobre habitatges, una xifra que és quasi un 23% inferior al mes de febrer però només un 4% menys que el març del 2019. A més, el capital prestat va assolir els 767 milions d'euros, una quantitat un 67% inferior al mes de febrer, però un 0,1% superior al març de l'any passat.

A tot Espanya es van signar 26.382 hipoteques sobre habitatges al març, una xifra un 26% inferior al mes de febrer i un 14% inferior al mes de març del 2019. Quant al capital prestat en el conjunt de l'Estat, al març va assolir els 3.373 milions d'euros, quasi un 47% menys que al febrer i un 13% menys que al març de l'any passat.

En el cas d'Espanya, el nombre d'hipoteques sobre habitatges signades al març és la xifra més baixa en un mes de març des del 2016, però en el cas de Catalunya el nombre és lleugerament inferior al del març de l'any passat (5.137), tot i que supera les que es van signar el març del 2018 (4.490).

L'abril serà pitjor

Segons el cap d'estudis d'Idealista, Fernando Encinar, les dades del març només reflecteixen l'inici del confinament i no mostren la forta caiguda que s'ha registrat per la pandèmia.

Ferran Font, de Pisos.com, creu que l'activitat segueix estant "molt condicionada" per la llei hipotecària del juny passat i, per primer cop, per la crisi del coronavirus, i ha afegit que les dades dels propers mesos "seran previsiblement molt pitjors".