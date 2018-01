Les desigualtats econòmiques al planeta no sols no es redueixen, sinó que continuen avançant. Així ho denuncia l’estudi Premiar el treball, no la riquesa, elaborat per Oxfam Intermón, que constata que el 82% de la riquesa mundial generada durant l’any passat va anar a parar a l’1% més ric de la població. L’altra cara d’aquesta realitat és crua: el 50% més pobre de la humanitat -3.700 milions de persones- no se’n va beneficiar gens. A Espanya la tendència és la mateixa: l’1% més ric acapara el 40% de la riquesa, mentre que el 50% més pobre se’n reparteix el 7%.

L’estudi explica que entre els anys 2006 i 2015 la riquesa dels més rics del planeta va créixer a un ritme mitjà del 13% anual, sis vegades més de pressa que els sous dels treballadors, que han augmentat de mitjana un 2% a l’any.

Fruit d’aquesta tendència, entre el març del 2016 i el del 2017 es va produir l’augment més gran de la història de persones amb una fortuna superior als mil milions de dòlars, amb un nou multimilionari cada dos dies. A Espanya, quatre nous multimilionaris van passar a formar part del rànquing elaborat per la revista Forbes, i ja hi ha 25 superrics espanyols.

“El boom dels milmilionaris no és senyal d’una economia pròspera, sinó un símptoma del fracàs del sistema econòmic -lamenta el director general d’Oxfam Intermón, José María Vera-. S’explota les persones que fabriquen la nostra roba, acoblen els nostres telèfons i conreen els aliments que consumim per garantir un subministrament constant de productes barats, així com per engrandir els beneficis de les grans empreses i els seus adinerats inversors”.

Una recuperació per als rics

Respecte a la situació específica d’Espanya, l’organització ha publicat l’estudi Realitat o ficció? La recuperació econòmica, en mans d’una minoria, en què denuncia que la millora econòmica després dels pitjors anys de la crisi no ha arribat a tots els sectors de la població. Segons assegura l’informe, entre el 2013 i el 2015 el 29% del creixement va anar a parar al 10% amb les rendes més altes. Per contra, el 10% amb la renda més baixa es va haver de conformar amb només un 8% del creixement. Així, es constata que la recuperació va beneficiar 3,5 vegades més els més afavorits.

En el diagnòstic que fa Oxfam Intermón de la situació es destaquen diferents qüestions. D’una banda, l’organització recorda que el 2016 els beneficis empresarials van créixer a Espanya un 200%, però aquest augment no es va veure reflectit en els sous: els costos laborals per treballador estan estancats des de l’any 2012.

L’estudi també recorda que el procés de devaluació interna que es va posar en marxa per millorar la competitivitat exportadora durant la crisi ha propiciat que els sous més baixos hagin caigut un 15% entre el 2008 i el 2016, mentre que els més alts han crescut precisament aquest mateix percentatge.

Oxfam Intermón també critica la tendència a externalitzar serveis, que propicia que els treballadors subcontractats acabin cobrant un 31% menys que els que sí que són al seu conveni col·lectiu.

La mirada posada en Davos

L’informe arriba just abans que arrenqui el 48è Fòrum Econòmic Mundial a Davos, amb dirigents polítics i econòmics de tot el món, per debatre sobre els reptes del creixement actual. Entre els temes d’actualitat hi haurà la política proteccionista que Trump (que hi assistirà) defensa.

LA DESIGUALTAT A ESPANYA

29%

El 10% més ric de la població es va quedar amb el 29% de la riquesa entre el 2013 i el 2015

15%

Caiguda dels sous més baixos i pujada dels més alts que es va produir entre el 2008 i el 2016