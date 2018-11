Els nous amos d'Abertis canvien la cúpula de la companyia

Els nous propietaris d'Abertis, la italiana Atlantia i la constructora ACS, que presideix Florentino Pérez, culminaran el desembarcament a la companyia d'autopistes amb la constitució d'un nou consell d'administració més reduït, en el qual cada accionista tindrà dues cadires i la cinquena l'ocuparà el primer executiu de la companyia, José Aljaro.

Per fer-ho, Abertis ha convocat una junta extraordinària d'accionistes per al 10 de desembre. Entre els punts de l'ordre del dia hi ha la remodelació del consell d'administració, que quedarà reduït a una tercera par.

El nou màxim òrgan de gestió d'Abertis estarà format pel seu actual president i conseller delegat d'ACS, Marcelino Fernández Verdes; el primer executiu d'Atlantia, Giovanni Castellucci, i l'actual conseller director general del grup de concessions, José Aljaro, antic director financer de la concessionària, que va passar a ser el primer executiu quan Francisco Reynés va marxar a Gas Natural (ara Naturgy) al febrer.

Completaran el nou consell de la companyia d'autopistes Pedro López Jiménez, actual conseller d'ACS, i Carlo Bertazzo, director financer de Edizzione, l'empresa de la família Benetton que controla Atlantia. Tots dos s'incorporen a aquest òrgan de gestió d'Abertis com a nous consellers. D'aquesta manera, el consell d'Abertis queda compost per dos vocals procedents d'ACS, dos d'Atlantia i el primer executiu d'Abertis.

La junta d'Abertis, fixada per al 10 de desembre, també abordarà el canvi dels estatuts socials per adaptar-los a la nova condició de companyia no cotitzada, un cop exclosa ja de la borsa.