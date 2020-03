Guia d'ofertes de les empreses per als afectats per la pandèmia

L’impacte del Covid-19 en les llars catalanes està sent enorme. L’ocupació ja se n’ha ressentit i l’atur ja gairebé duplica el del febrer, amb la caiguda d’ingressos generalitzada que això implicarà.

Davant aquest escenari, les empreses han adoptat diferents camins. D’entrada, intenten mantenir la seva operativa per seguir oferint serveis i productes. En alguns casos s’estan produint adaptacions industrials d’emergència per satisfer necessitats derivades de l’esclat del coronavirus. Les companyies més grans duen a terme iniciatives solidàries en la línia d’aportar recursos per fer front a la pandèmia, ja sigui econòmicament (el BBVA va destinar ahir 25 milions d’euros a investigació i a les autoritats sanitàries) o amb recursos (Zara ha posat part de la seva colossal maquinària logística al servei de la producció de productes tèxtils que es necessiten en la situació actual).

Però al marge de les mesures solidàries, les empreses també estan canviant la seva operativa per fer la vida més fàcil als clients en la situació actual. Aquí en teniu un breu recull.

Supermercats

Els guanyadors de la crisi apliquen nova normativa

En els últims dies els supermercats han incrementat la seva atenció online per poder servir a domicili, tot i que en alguns casos això hagi portat a col·lapses d’aquest servei. Supermercats com El Corte Inglés han habilitat caixes d’ús exclusiu per a majors de 65 anys i els donaven prioritat perquè s'exposessin el mínim temps a un possible contagi. La catalana Bonpreu ha anunciat aquesta setmana la instal·lació de plafons de separació entre caixers i clients per evitar riscos. Mercadona, per la seva banda, va explicar ahir que controlarà l’aforament a les botigues per garantir la distància d’un metre entre clients.

Bancs

Avançament de pensions i moratòries d'hipoteques

En aquest àmbit també hi ha hagut un efecte d'imitació entre entitats, especialment pel que fa a la gent gran. El Banc Sabadell va llançar una campanya per contactar amb els clients d’edat més avançada perquè no haguessin de desplaçar-se a l'oficina a cobrar la seva pensió. L'acció anava dirigida als prop de 150.000 clients que té majors de 65 anys i que no fan servir les opcions de banca digital. El primer banc català, CaixaBank, va avançar cinc dies el pagament de la pensió i va acompanyar la mesura d’una campanya telefònica similar per evitar la presència de gent gran a les oficines. La mesura no era en va: UGT ha afirmat aquest dimecres que l'entitat catalana ha tancat fins ara 569 oficines i ha registrat 178 contagis entre els seus treballadors. Fonts sindicals han explicat a l’ARA que en aquests casos l’entitat tanca la sucursal, la desinfecta, i la reobre en un període de temps molt curt amb un personal diferent.

L’entitat que presideix Jordi Gual també ha anunciat que condonarà el pagament del lloguer dels pisos que té en propietat a persones que hagin perdut la feina pel coronavirus i a autònoms que hagin vist caure la seva activitat més d’un 40%.

El BBVA, segon banc en mida d’Espanya i segon en implantació a Catalunya, també ha mogut fitxa: va retirar les comissions perquè la gent gran pogués cobrar la pensió des de qualsevol caixer i més recentment ha anunciat que flexibilitzarà les quotes dels préstecs de particulars afectats pel Covid-19, en la línia del que va decidir el govern de Pedro Sánchez. Així, hi haurà carències durant un termini de fins a sis mesos als clients afectats per la pandèmia.

En el camp financer també crida l’atenció l’anunci del Banc Santander de no fer cap ERTO malgrat la dura crisi suscitada per la pandèmia.

Energia

Rebuts en suspens

Naturgy, l’antiga Gas Natural, ha anunciat que ajorna el cobrament de rebuts de gas, electricitat i serveis als clients fins al setembre del 2021. La primera empresa catalana per facturació ha obert a pimes i autònoms aquesta possibilitat i oferirà carències de fins a sis mesos, normalitzant el pagament durant els 12 posteriors.

La mesura és molt similar a la de la basca Iberdrola, que permetrà flexibilitzar pagaments de factures de llum i gas mitjançant el seu fraccionament durant els pròxims 12 mesos als clients amb dificultats que ho reclamin.