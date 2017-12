La UE aprova una llista negra de paradisos fiscals amb 17 països

Després de dos anys de negociacions, la Unió Europea ha aprovat aquest dimarts per primera vegada una llista negra de paradisos fiscals, que inclou 17 països extracomunitaris, com Tunísia, Panamà, Corea del Sud i les Illes Marshall, entre d'altres. Són estats que els socis europeus consideren "no cooperatius" en matèria fiscal i que promouen l'evasió.

És una llista poc ambiciosa -al principi s'havia parlat d'una trentena de països- però Brussel·les considera que és un primer pas per evitar l'evasió fiscal a la UE. A la llista no s'hi inclouen ni Andorra ni cap país del continent europeu. Andorra, en canvi, apareix a la segona llista aprovada, la gris. Són països que formarien part de la negra però no hi són perquè han demostrat la seva voluntat d'impulsar mesures per cooperar fiscalment.

"És un pas molt important", ha dit el ministre d'Economia, Luis de Guindos, sobre l'aprovació de la llista negra. Guindos ha assegurat que el seu "desig" és que Andorra surti al més aviat possible de la llista gris. "Les autoritats andorranes faran l'impossible per sortir-ne", ha dit.

Sancions poc ambicioses

La iniciativa europea neix coixa perquè figurar a la llista negra no comportarà sancions contundents per als països. L'acord aprovat pels socis europeus només inclou la vigilància a particulars i empreses que tinguin diners en aquests països i també tancar l'aixeta de fons europeus de sostenibilitat. El vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, ha lamentat la manca d'ambició de les sancions.

List of #tax havens: we would have liked stronger countermeasures for non-cooperative jurisdictions, hope work will continue to make these measures stronger in 2018. #FairTaxation — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) 5 de desembre de 2017

Respectar les directrius de l'OCDE

Per evitar ser inclosos a la llista negra, els països han de respectar tres criteris: seguir els estàndards de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) d'intercanvi automàtic de dades, evitar promoure la implantació de societats 'offshore' i comprometre's a respectar les directrius de l'OCDE sobre la lluita contra l'evasió fiscal.

Han quedat fora de la llista negra els països de la UE i també els països del Carib afectats recentment per huracans violents.