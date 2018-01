Els partits també estudien vincular les pensions a la productivitat

I si la pujada dels sous és l’escull que va impedir l’acord entre sindicats i treballadors l’any passat, passa una cosa semblant amb la reforma del sistema de pensions. Diversos portaveus del Pacte de Toledo (el grup de treball del Congrés de Diputats que busca un acord per reformar el sistema de pensions) insisteixen que si encara no s’ha arribat a un acord és principalment pel que es coneix com a índex de revalorització de les pensions (IRP). És a dir, la referència que es pren anualment per apujar les retribucions dels pensionistes.

Fins al 2014 les pensions augmentaven anualment en funció de l’IPC, per evitar la pèrdua de poder adquisitiu. Des de fa quatre anys, però, va entrar en vigor l’índex de revalorització de les pensions, que establia una pujada anual del 0,25%, cosa que garanteix als pensionistes una pèrdua de poder adquisitiu en la majoria dels anys.

Per evitar-ho, la majoria dels partits de l’oposició en bloc, inclòs Ciutadans, demanen que les pensions es tornin a vincular amb l’índex de preus, un escenari que el PP rebutja. Per això, el Pacte de Toledo fa setmanes que es reuneix, fins i tot fora del període hàbil, per mirar de desencallar aquest punt, entre altres qüestions. En vista de l’immobilisme del Partit Popular, el grup de treball busca índexs alterna- tius. Fonts coneixedores d’aquestes reunions expliquen que una de les possibilitats que hi ha sobre la taula també és fer servir la productivitat com a índex de referència.

Fins ara la discussió semblava binària: o IPC o el factor de sostenibilitat (que entra en vigor el 2019 en substitució de l’IRP i que lliga les pensions a l’esperança de vida). Però, com ha pogut saber l’ARA, sobre la taula també hi ha l’opció de vincular les pensions a la productivitat.

En la majoria de països europeus, les pensions es vinculen als preus, els salaris o el cost de la vida, però la reforma urgent del sistema de Seguretat Social espanyol porta els partits a buscar alternatives que generin consens, com ara un índex que tingui en compte un conjunt de factors com ara preus, salaris, el PIB o la productivitat, un factor que ha aconseguit acostar posicions entre els sindicats i la patronal.