La patronal dels VTC demana a Calvet que aclareixi en quin registre s'han d'inscriure

La patronal dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) Unauto VTC Catalunya ha demanat al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que aclareixi en quin registre electrònic s'han d'inscriure els vehicles que continuïn operant a Catalunya. Actualment, la Generalitat té el seu propi registre i, a partir del dia 1 de març, començarà a funcionar també un registre estatal.

En la carta, signada pel seu president, Josep Maria Goñi, l'organització empresarial reclama al Govern que aclareixi on s'han de registrar els seus associats: "Entre els pocs associats en el marc del nou decret llei hi ha una gran confusió sobre on s'han de registrar els serveis", diu la missiva.

"Com vostè ja coneix, les competències en matèria de telecomunicacions pertanyen exclusivament a l'Estat", recorda Goñi a la carta. I hi afegeix: "Voldria conèixer si el departament de Territori i Sostenibilitat ha previst aquesta contingència aprovant una ordre o algun tipus de reglament que serveixi per aclarir conceptes, solucionar l'actual desgavell i operar amb relativa normalitat".

El mes de febrer passat, davant la vaga de taxis i l'aturada dels VTC –que van bloquejar parcialment la Diagonal de Barcelona–, l'executiu català va aprovar una nova normativa en la qual marcava un període mínim de contractació de 15 minuts per als VTC i creava un registre per a aquests vehicles. L'aprovació del decret va ser molt aplaudida pels taxistes, però va aixecar les ires del sector de les VTC, de manera que les dues principals plataformes –Uber i Cabify– van anunciar que abandonaven l'activitat a Catalunya. A més, les empreses amb flotes de cotxes van anunciar l 'obertura d'expedients de regulació d'ocupació (ERO), que podrien afectar uns milers de treballadors.

Malgrat estar ja en vigor, el decret del Govern ha trobat resistències més enllà del sector de les VTC. A part de tenir detractors dins mateix de l'executiu, ha rebut crítiques tant de l'agència catalana de la competència (Acco) com de Brussel·les, sobretot perquè consideren que vulneren la lliure competència del sector i afavoreixen massa el taxi.