La patronal de les concessionàries critica la intenció de la Generalitat d'aplicar la vinyeta a les autopistes

Les grans constructores i concessionàries han posat el crit al cel per l'anunci de Pedro Sánchez de no renovar les concessions dels peatges que caduquen aviat. Julián Núñez, president de la patronal d'aquestes empreses (Seopan), s'ha manifestat absolutament contrari a aquesta intenció, però, a més, també ha rebutjat la intenció del govern de la Generalitat de començar a aplicar la vinyeta. Segons Núñez, la proposta de la Generalitat és optar per la via ràpida però no la més eficient.

"A Europa no inverteixen ni un euro en autopistes, ho paguen els usuaris perquè ells invertexen en sanitat" Julián Núñez President de Seopan

Núñez ha explicat que la intenció del govern català "està fonamentada en la rapidesa de la seva implementació perquè és molt més senzill posar la vinyeta temporal que desenvolupar un sistema de tarifació". Segons el portaveu de les grans concessionàries i constructores, caldria aplicar un sistema de tarifació per al conjunt de conductors que requereix una implementació tecnològica cara i desenvolupada que fes pagar els conductors en funció de l'ús que fan de les infraestructures.

La proposta de la Generalitat, segons Núñez, suposa haver de pagar uns diners "pel simple fet de tenir un vehicle" o implementar fins i tot una vinyeta temporal per a un ús determinat. Seopan considera aquest enfocament "poc encertat".

"No hi ha model i això provoca desigualtats territorials"

De fet, la patronal calcula que aixecar definitivament els peatges que caduquen pot costar com a mínim 450 milions d'euros només fins al 2021. Núñez ha fet una defensa fèrria del pagament a les autopistes assegurant que "Espanya no té model de finançament de les infraestructures viàries". Ha criticat precisament que aquesta falta de model és la que provoca les desigualtats territorials que deixen per exemple Catalunya amb un de cada cinc quilòmetres de peatge de tot Espanya.

Constructores i concessionàries advoquen per un sistema de tarifació global i diuen que Espanya ingressa un 76% menys per l'ús de les autovies i autopistes que la mitjana de les quatre economies més grans d'Europa. Segons aquest representant de la patronal, les autopistes de peatge generen un ingrés fiscal de 800 milions d'euros anuals a l'estat espanyol.

A més, ha assegurat que el goven de Pedro Sánchez no havia parlat en cap moment amb les empreses del sector per anunciar la seva intenció de no renovar concessions i ha avisat que si no paguen les autopistes els conductors les acabaran pagant tots els cotitzants. De fet, ha assegurat que assumir la gestió i finançament de les autopistes des de l'Estat suposarà reduir la despesa social del govern com la sanitat i l'educació.

Núñez sosté que en part si la despesa social a Espanya és fins a un 40% més baixa que a les grans economies europees és perquè Espanya destina més recursos a qüestions com ara el finançament i de les infraestructures viàries. "A Europa no inverteixen ni un euro en autopistes, ho paguen els usuaris perquè ells invertexen en sanitat", ha etzibat el president de Seopan.

Replantejar el corredor mediterrani

Amb el mateix discurs, Julián Núñez ha assegurat que si totes els infraestructures viàries han de tenir un model gratuït, cal replantejar la construcció del corredor mediterrani per a les mercaderies, perquè els transportistes optaran per la carretera gratuïta en comptes de les infraestructures ferroviàries.