La patronal demana al govern que deixi de "malbaratar" diners públics en comptes d'apujar impostos a les empreses

Continua la campanya de la patronal en contra de les mesures anunciades pel govern de Pedro Sánchez. Aquest dimarts, el president de la CEOE, Joan Rosell, ha presentat un informe que té l'objectiu de "contrarestar" la concepció que les empreses tributen poc a Espanya. Segons les dades presentades per la CEOE, les companyies espanyoles tributen un 46,9% de tipus real dels seus beneficis i no el 12%, tal com va assegurar la ministra de Treball, Magdalena Valerio. Per això, Rosell ha instat el govern espanyol a reduir les bosses de "malbaratament" de l'administració en comptes d'apujar-los els impostos.

La patronal ha defensat que "a Espanya no hi ha un problema de recaptació tributària", i apunta que el que cal realment és optimitzar la despesa pública i buscar solucions a problemes com l'absentisme o, per exemple, l'elevat cost que suposa el sistema públic d'ocupació tenint en compte que finalment acaba reintroduint poca gent al mercat laboral.

Amb les dades que ha posat damunt la taula la CEOE, les empreses tributen més d'un 46% de tipus efectiu sobre els seus beneficis. ¿Però per què és diferent aquesta xifra respecte al tipus efectiu del 12% que sosté la ministra? Doncs perquè la CEOE no es fixa només en l'impost de societats, sinó que amplia la lupa i posa al mateix sac les cotitzacions socials, impostos mediambientals i impostos especials, per exemple. Després, calculen el percentatge que totes aquestes contribucions suposen respecte als beneficis de les empreses i d'aquesta manera obtenen aquest percentatge tan elevat.

Però aquesta no és la denúncia del govern socialista o dels sindicats que reclamen només que el tipus efectiu de l'impost de societats s'elevi fins al 15%, que és en realitat el tipus teòric. ¿I per què no està situat de manera efectiva al 15%? Doncs perquè les bonificacions i les deduccions acaben rebaixant el llindar.

Però agafant les dades que ha presentat la CEOE, l'argument de la patronal és que "la fiscalitat espanyola està en línia de l'europea" i que en cap cas cal apujar els impostos, sinó que cal abaixar-los. Per això sostenen que "el pes de la recaptació que aporten aquestes empreses és el 30,4% de la recaptació pública", fins i tot més que a la mitjana de l'Eurozona, que seria del 26,2%, segons dades d'Eurostat esmentades per la CEOE.

Amenaça amb caigudes de la inversió, les exportacions i l'ocupació

Malgrat no concretar en cap moment, Joan Rosell ha repetit diverses vegades que un augment d'impostos a les empreses tindria "conseqüències negatives". El president de la patronal no s'ha volgut mullar, però sí que ha deixat caure que pot tenir conseqüències negatives per a les exportacions de les empreses, la seva capacitat d'inversió i també l'ocupació. Cal recordar que el president de Cepyme, Antonio Garamendi, que es perfila com a successor de Rosell, ja va avisar que si s'apujaven els impostos a les empreses podria no complir-se l'acord salarial pactat amb els sindicats. Rosell ha anat en la mateixa línia aquest dimarts, tot i que no ha volgut ser tan explícit.