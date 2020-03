Les patronals i la Cambra veuen insuficients les noves mesures

No n’hi ha prou. Amb això es resumeix la postura de les patronals després de conèixer les últimes mesures econòmiques anunciades pel govern espanyol. Fa dies que les diverses organitzacions empresarials alerten de l’extraordinàriament delicada situació en la qual es troben molts autònoms i empreses, i per això han demanat reiteradament que s’ajorni el pagament d’impostos. En un principi el govern ho va autoritzar, però només fins a 30.000 euros (entre tots els impostos i acumulats durant sis mesos). Les organitzacions van assegurar que calien mesures addicionals. Ara, després de conèixer que s’ajorna el pagament de les quotes de la Seguretat Social, el missatge és el mateix: amb això no n’hi ha prou.

“Els empresaris, autònoms i professionals estan molt preocupats”, va explicar Josep Sánchez Llibre, president de Foment, en un comunicat. El líder patronal va reclamar que la moratòria anunciada ahir en les quotes a la Seguretat Social s’estengui també a l’IVA i l’IRPF, que les empreses han de pagar el 20 d’abril com a molt tard. “Demanem una vegada més que se suspengui la liquidació d’impostos fins al 30 de juny”, va dir Sánchez Llibre. “Llancem un missatge d’alarma al govern espanyol, perquè entengui que la situació és dramàtica”. Autònoms Pimec, per la seva banda, va lamentar que no s’hagués suspès el pagament de les quotes d’autònoms i que ahir, que és quan es van pagar, això va provocar que s’hagin esvaït “800 milions de liquiditat” per als autònoms de tot Espanya, 160 dels quals a Catalunya.

Una altra patronal, en aquest cas la Cecot, també continua sent molt crítica amb el govern. “Aquest govern ens mata a pessigades”, va explicar el seu secretari general, David Garrofé. “Van fent anuncis amb comptagotes i tard, quan el que caldria és que presentin d’una vegada un paquet integral que resolgui tots els dubtes de les empreses”, va afegir. Garrofé, a més, es va mostrar especialment crític amb la poca claredat dels decrets que va publicant el govern espanyol. “Ara han tret un altre decret de 86 pàgines, 40 de les quals serveixen per aclarir decrets anteriors! I en el futur caldran nous decrets per aclarir les novetats que s’han anunciat avui”, va rematar. En un comunicat, la Cecot també va afirmar que “la dinàmica que estem vivint a Espanya pot comportar un alt cost per a les empreses i, en conseqüència, passar factura a l’ocupació”.

Més propostes

Des de la Cambra de Barcelona opinen en la mateixa línia: la moratòria de les quotes a la Seguretat Social és una mesura “necessària però insuficient”. La Cambra va fer un seguit de propostes: moratòria de tots els tributs, liquidesa directa de l’Estat a les empreses a interès zero, diferir el pagament de lloguers durant 3 mesos prorrogables per a les empreses i que el deute acumulat es prorrategi durant els 24 mesos següents, sense interessos, entre d’altres.