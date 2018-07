L'Estat s'ha gastat més de 93.000 milions des del 2011 per tapar el forat de les pensions

Les cotitzacions socials no han servit ni de bon tros per pagar les pensions els últims anys. Concretament, des del 2011 (quan va entrar el PP a la Moncloa) l'Estat s'ha gastat més de 93.000 milions d'euros per tapar el forat de la Seguretat Social. És a dir, per cobrir els diners que faltaven de les cotitzacions i pagar les pensions contributives. Són xifres de la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, que aquest dijous ha comparegut per primera vegada a la comissió del Pacte de Toledo, el grup de treball del Congrés que ha d'abordar la reforma del sistema de pensions.

D'on surt aquesta xifra? Dels diners que s'han anat retirant del fons de reserva –conegut com la guardiola de les pensions– a més dels interessos que aquests diners donaven (74.438 milions), sumats als diners de l'antic fons de mútues (8.600 milions) i dels crèdits que l'any passat va pressupostar el govern de Mariano Rajoy (10.000 milions). Per fer-se una idea de la magnitud d'aquesta xifra, és més de vint vegades el pressupost que hi ha previst per gastar en sanitat aquest any.

Davant aquestes xifres, l'actual ministra de Treball ha constat que s'haurà arribat al 2023 –quan es preveu que es jubili la generació del 'baby boom' sense diners al fons de reserva, que va ser creat en part amb l'objectiu d'afrontar l'augment de la despesa previst per a aquesta fita temporal. Per això, la intenció del govern de Pedro Sánchez és "sanejar" el sistema de la Seguretat Social al més aviat possible per alliberar-lo de despeses com ara la tarifa plana d'autònoms o les bonificacions a la contractació, que passaran a pagar-se via pressupostos generals de l'Estat, és a dir, via impostos.

¿Però com té previst el PSOE assumir aquesta despesa creixent? Per fer-ho calen més ingressos perquè les cotitzacions no són suficients i per això planteja la creació de nous impostos. D'una banda el PSOE ja havia posat sobre la taula la creació d'un impost a la banca precisament amb aquest objectiu. Tot i això, ahir la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ja va dir que aquesta mesura s'estudiaria a llarg termini. Però Valerio no ha descartat l'opció de crear un impost "expressament" destinat a pagar les pensions.