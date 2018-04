Els pensionistes tornen al carrer malgrat les promeses de Rajoy

Centenars de pensionistes han tornat aquest dissabte al carrer a Barcelona i a altres ciutats catalanes reclamant unes pensions dignes, i en contra de la política del govern espanyol en matèria de pensions malgrat les promeses de Mariano Rajoy de millorar les pensions més baixes.

Les manifestacions estan convocades per la plataforma unitària de la gent gran i tenen el suport dels dos sindicats majoritaris, CCOO i UGT. A banda de Barcelona, hi ha mobilitzacions a Girona, Tarragona, Lleida, Manresa, Vic i Vilanova i la Geltrú (Barcelona). La manifestació de Barcelona ha començat a les 11 hores a la plaça Urquinaona, per acabar a quarts d'una a l'alçada de Correus, després de recórrer la Via Laietana.

Des del principi s'han escoltat consignes com "Rajoy, escolta, retorna'ns la guardiola" i 'Volem la pensió del pare del borbó".

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha destacat que "el perill són les polítiques del PP, que vol privatitzar el principal element de democràcia que tenim, que és la vertebració de l'estat del benestar, que té com a pilar fonamental les prestacions als jubilats i jubilades".

De la seva banda, el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat que "les pensions no són només un problema dels pensionistes" i ha assegurat que "si hi ha un risc per les pensions és per les futures" i ha indicat que la solució passa per apartar el PP del govern, derogar la reforma laboral i "que hi hagi noves polítiques i qualitat en l'ocupació".

Per als convocants, la pujada del 3% limitada només a les pensions mínimes inclosa al projecte de pressupostos de l'Estat, que no està clar que es puguin aprovar per la manca de suport al Congrés, només "són un pegat".

Malgrat la pluja, els manifestants, majoritàriament gent gran, tot i que també hi havia treballadors i joves, han avançat pel recorregut de la protesta reivindicant una millora de totes les pensions i que es revaloritzen d'acord amb l'índex de preus de consum (IPC).

Els manifestants ha defensat la necessitat de derogar les últimes reformes laborals i la de les pensions per garantir la seva viabilitat, acabar amb l'actual precarietat i recuperar els salaris. Aquests actes de protesta donen continuïtat als que s'han celebrat durant febrer i març, convocats en la seva majoria pel col·lectiu Marea Pensionista, i anticipen les mobilitzacions que preparen ambdues centrals sindicals per al proper 1 de maig, Dia Internacional del Treball, en el qual les pensions seran un dels eixos principals.

Aquesta protesta està convocada fora de Catalunya en un centenar de ciutats espanyoles aquest diumenge, com la de Madrid o les organitzades a la Comunitat Valenciana.